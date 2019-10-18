МВФ уже не требует от Украины роста тарифов на газ: Смолий назвал причину

В переговорах с фондом ключевыми являются другие вопросы, подчеркнул глава НБУ

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Международный валютный фонд на переговорах с украинской делегацией в США не поднимал вопрос о повышении цены на газ для населения в Украине. Об этом заявил находящийся в составе делегации глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", – сказал Смолий в интервью "Голосу Америки".

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В то же время, по словам Смолия, с МВФ обсуждается принятие ряда законопроектов, включая восстановление ответственности за незаконное обогащение, рынок земли, а также бюджет-2020, который Верховная Рада рассмотрит в первом чтении сегодня, 18 октября.

Как известно, миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

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В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. Как прогнозируют в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая".

Сейчас украинская делегация в составе профильных министров и руководства Нацбанка находится на Ежегодном собрании Всемирного банка (ВБ) и МВФ, где, помимо прочего, обсуждается новая трехлетняя программа фонда.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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