"Нафтогаз" предложил населению купить газ на зиму по летней цене

В компании добавили, что цена газа для бытовых пользователей снизилась на 25%

/ Фото: Pixabay

"Нафтогаз Украины" запустил новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона, сообщает пресс-служба компании в среду, 21 августа.

"Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы", – сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, многие коммерческие клиенты компании уже зафиксировали свои расходы на газ, проплатив желаемые объемы, и теперь такая возможность появилась у населения.

Пресс-служба отмечает, что бытовые потребители смогут закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа – этого объема достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.

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"Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за 1000 куб. м без НДС и стоимости транспортировки и распределения", – сказано в сообщении.

В компании также добавили, что предложили участие в этой программе всем газопоставляющим компаниям Украины, которые обслуживают бытовых потребителей.

Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению цен из четырех сложившихся на рынке: для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

В августе "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения до 4653,54 грн за 1000 куб. м без учета НДС и расходов на транспортировку.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он напомнил, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции.

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