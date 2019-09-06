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"Нафтогаз" предупредил об угрозе для отопительного сезона

6 сентября, 11:39

Компания начала публиковать списки должников

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Пока Украина активно копит газ в подземных хранилищах, "Нафтогаз Украины" начал публиковать данных о тепловиках, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

В компании отметили. что некоторые тепловики не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в рамках спецобязательств. Сейчас список включает 142 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) – 1316 предприятий.

Наибольшая задолженность – у предприятий Днепропетровской области. Она составила уже 1,86 млрд гривен. Для возобновления поставок газа предприятия региона должны заплатить 1,32 млрд гривен. Общий долг по Украине составляет 6,46 млрд гривен.

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"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - отмечают в "Нафтогазе".

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Информацию о недобросовестных теплопроизводителях "Нафтогаз" планирует обновлять каждую неделю. Данные будут включать, в частности, уровень задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводителем позволит ему получать газ на условиях ПСО.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" сообщили, сколько украинцев запаслись газом на зиму по летней цене. Бытовые потребители могут закупить на специальных условиях до 25 тыс. куб. м газа. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября. 

А экс-премьер-министр Владимир Гройсман ранее отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он объяснял это тем, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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Источник: Сегодня

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