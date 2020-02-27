"Нафтогаз" пригрозил отключить газ поставщикам тепла

С 1 марта "Нафтогаз Украины", об увольнении главы которого заговорили в Кабмине, может прекратить поставки газа 16 теплопроизводителям. Об этом сообщила пресс-служба компании. В "Нафтогазе" подчеркнули, что риск отключения возник из-за серьезных долгов.

"С 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи в пользу "Нафтогаза" и избежали риска отключения от газоснабжения. В зоне риска остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о специальных обязательствах (ПСО)", – говорится в сообщении.

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ПСО – это специальные права, которые правительство возложило на "Нафтогаз" для того, чтобы продавать газ по сниженной цене для нужд населения и отопления. Теплопоставщики, согласно этому режиму, должны оплатить не менее 90% потребленного газа предыдущего периода для того, чтобы иметь возможность поставлять газ в следующем.

Ранее "Нафтогаз" говорил о риски прекращения газоснабжения предприятий-производителей тепла в 18 городах.

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Напомним, также сообщалось, что "Нафтогаз" снизил на 15% цену газа для населения. В феврале 2020 года она составила почти 3,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% – чем в феврале 2019 года.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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