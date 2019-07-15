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"Нафтогаз" рассчитал новую цену на газ для населения

15 июля, 12:39

В компании сообщили, что по сравнению с июнем в июле цена уменьшилась на 648 грн

Фото: Pixabay

Цена газа, по которой "Нафтогаз Украины" продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по спецобязательствам (ПСО), установлена на уровне 4905,67 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

Об этом 15 июля сообщила пресс-служба компании, отметив, что новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета министров.

"По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%", – говорится в сообщении.

При этом в "Нафтогазе" отметили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, для соответствующего обл- или горгаза. В компании также добавили, что поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

"Это уже второе подряд снижение стоимости газа "Нафтогазом": в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем", – сообщили в пресс-службе.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в июне "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 6299 грн за 1000 куб. м, а потом по требованию Кабмина снизил до 5553,89 грн за 1000 куб. м

На прошлой неделе руководитель интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов на встрече с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что стоимость газа для населения в июле уменьшится на 10,4%. При этом он не озвучил конкретную сумму.


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Тег Кабмин, газ, ЖКХ, цена на газ, Нафтогаз Украины

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