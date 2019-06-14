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"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в июне

14 июня, 15:12

Стоимость газа уменьшилась на 11,8% по сравнению с ранее объявленной

Фото: Pixabay

"Нафтогаз Украины" установил новую цену газа для населения и других потребителей по специальным обязательствам (ПСО), которая будет действовать в июне – она составит 5553,89 грн за 1000 куб. м. Об этом 14 июня информирует пресс-служба компании.

Указанная стоимость на 11,8% ниже ранее объявленной (6299 грн) и на 7,3% – от цены, установленной на май (5990 грн). При этом она не учитывает налог на добавленную стоимость (НДС), стоимость доставки и наценку поставщиков.

В "Нафтогазе" напомнили, что, согласно постановлению Кабинета министров от 5 июня 2019 года, цена газа для населения выбирается из четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО.

"Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и благодаря этому потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением о полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", – заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Новости "Сегодня" сообщали, что 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и потребовал снизить цены на газ для населения. В ответ компания отчиталась о цене на июль, а не июнь. В сообщении говорилось, что в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7600 до 8200 грн за 1000 куб. м газа.

Отпускная цена "Нафтогаза" на газ, которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июле она снизится до 5803 грн. При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения.

Еще в апреле Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег Кабмин, газ, Нафтогаз, цена на газ

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Источник:

Сегодня

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