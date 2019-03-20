"Нафтогаз" снизит цену на газ в некоторых городах

Речь идет о "нафтогазовском" газсбыте, на другие компании эта инициатива не распространяется

Фото: Pixabay

"Нафтогаз" снизит цену на газ в некоторых городах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e56/6d6/5c7e566d640d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e56/6d6/5c7e566d640d1.jpg 2019-03-20T13:25:00+02:00 ЖКХ Речь идет о "нафтогазовском" газсбыте, на другие компании эта инициатива не распространяется

"Нафтогаз Украины" как газоснабжающая компания с 1 апреля предлагает установить для бытовых потребителей цену на газ на 2% ниже, чем предполагает постановление Кабинета министров Украины.

Так, в регионах, которые обслуживает "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предлагается цена в 8,38 грн за куб. м газа. Кабмин установил цену 8,55 куб. м газа.

На другие газсбыты эта инициатива не распространяется.

Газоснабжающая компания "Нафтогаза" обслуживает потребителей в таких населенных пунктах:

Кропивницький

Бобринец

Долинская

Новгородка

Знамянка

Малая Виска

Смолино

Новомиргород

Новоархангельськ

Александровка

Александия

Петрово

Светловодск

Онуфриевка

Побугское

Київ

Чернигов

Черновцы

Кривой Рог

"ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством" – говорится сообщении пресс-службы "Нафтогаза Украины".

"Мы предложили правительству отменить постановление 867, которое регулирует цены для населения и требует поднять цены на 15% с 1 мая. Этим же постановлением нас обязывают продавать газ частным компаниям облгазсбытам – посредникам, которые задолжали нам миллиарды за газ. Эта схема выгодна только одному субъекту рынка – тем самым облгазсбытам, которые благодаря ему имеют гарантированный рынок сбыта, гарантированного поставщика ("Нафтогаз") и возможность сколько угодно не платить за газ", – заявили в компании.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что отменять постановление Кабмина для снижения цены на газ не обязательно, а в предложении "Нафтогаза" глава Кабмина увидел ловушку.

О том, что кроется за предложением главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, читайте подробнее на сайте "Сегодня" в материале "Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз".

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