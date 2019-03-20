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"Нафтогаз" снизит цену на газ в некоторых городах

Сегодня, 13:25

Речь идет о "нафтогазовском" газсбыте, на другие компании эта инициатива не распространяется

Фото: Pixabay
"Нафтогаз" снизит цену на газ в некоторых городах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e56/6d6/5c7e566d640d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e56/6d6/5c7e566d640d1.jpg ЖКХ Речь идет о "нафтогазовском" газсбыте, на другие компании эта инициатива не распространяется

"Нафтогаз Украины" как газоснабжающая компания с 1 апреля предлагает установить для бытовых потребителей цену на газ на 2% ниже, чем предполагает постановление Кабинета министров Украины. 

Так, в регионах, которые обслуживает "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предлагается цена в 8,38 грн за куб. м газа. Кабмин установил цену 8,55 куб. м газа.

На другие газсбыты эта инициатива не распространяется. 

Газоснабжающая компания "Нафтогаза" обслуживает потребителей в таких населенных пунктах:

  • Кропивницький
  • Бобринец
  • Долинская
  • Новгородка
  • Знамянка
  • Малая Виска
  • Смолино 
  • Новомиргород
  • Новоархангельськ
  • Александровка
  • Александия
  • Петрово
  • Светловодск
  • Онуфриевка 
  • Побугское 
  • Київ
  • Чернигов
  • Черновцы
  • Кривой Рог

"ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством" – говорится сообщении пресс-службы "Нафтогаза Украины".

"Мы предложили правительству отменить постановление 867, которое регулирует цены для населения и требует поднять цены на 15% с 1 мая. Этим же постановлением нас обязывают продавать газ частным компаниям облгазсбытам – посредникам, которые задолжали нам миллиарды за газ. Эта схема выгодна только одному субъекту рынка – тем самым облгазсбытам, которые благодаря ему имеют гарантированный рынок сбыта, гарантированного поставщика ("Нафтогаз") и возможность сколько угодно не платить за газ", – заявили в компании.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что отменять постановление Кабмина для снижения цены на газ не обязательно, а в предложении "Нафтогаза" глава Кабмина увидел ловушку.

О том, что кроется за предложением главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, читайте подробнее на сайте "Сегодня" в материале "Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз".

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Тег газ, Нафтогаз, цена на газ, Нафтогаз Украины

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