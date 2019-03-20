"Нафтогаз" снизит цену на газ в некоторых городах
Речь идет о "нафтогазовском" газсбыте, на другие компании эта инициатива не распространяется
"Нафтогаз Украины" как газоснабжающая компания с 1 апреля предлагает установить для бытовых потребителей цену на газ на 2% ниже, чем предполагает постановление Кабинета министров Украины.
Так, в регионах, которые обслуживает "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предлагается цена в 8,38 грн за куб. м газа. Кабмин установил цену 8,55 куб. м газа.
На другие газсбыты эта инициатива не распространяется.
Газоснабжающая компания "Нафтогаза" обслуживает потребителей в таких населенных пунктах:
- Кропивницький
- Бобринец
- Долинская
- Новгородка
- Знамянка
- Малая Виска
- Смолино
- Новомиргород
- Новоархангельськ
- Александровка
- Александия
- Петрово
- Светловодск
- Онуфриевка
- Побугское
- Київ
- Чернигов
- Черновцы
- Кривой Рог
"ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством" – говорится сообщении пресс-службы "Нафтогаза Украины".
"Мы предложили правительству отменить постановление 867, которое регулирует цены для населения и требует поднять цены на 15% с 1 мая. Этим же постановлением нас обязывают продавать газ частным компаниям облгазсбытам – посредникам, которые задолжали нам миллиарды за газ. Эта схема выгодна только одному субъекту рынка – тем самым облгазсбытам, которые благодаря ему имеют гарантированный рынок сбыта, гарантированного поставщика ("Нафтогаз") и возможность сколько угодно не платить за газ", – заявили в компании.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что отменять постановление Кабмина для снижения цены на газ не обязательно, а в предложении "Нафтогаза" глава Кабмина увидел ловушку.
О том, что кроется за предложением главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, читайте подробнее на сайте "Сегодня" в материале "Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз".
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