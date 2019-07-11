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"Нафтогаз" согласился снизить цену на газ для населения

11 июля, 19:45

Соответствующее распоряжение представитель компании подписал на встрече с Зеленским

Фото: Pixabay

Цена на газ для населения Украины в июле уменьшится на 10,4%. Об этом 10 июля сообщил руководитель интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов на встрече с президентом Владимиром Зеленским и представителями профильных ведомств, информирует пресс-служба главы государства.

Его заявление прозвучало после требования Кабинета министров уменьшить стоимость газа в июле на 649 грн за 1000 куб. м по сравнению с ценой, которая была установлена на июнь.

По словам Фаворова, сейчас на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен. Соответственно, Украина увеличила закупку этого энергоресурса для закачки в подземные хранилища (ПХГ). Он сообщил, что сейчас в ПХГ уже закачано 14,2 млрд куб. м, а к началу отопительного сезона планируется выйти на 19-20 млрд куб. м.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", – сказал он и подписал соответствующее распоряжение.

Представитель "Нафтогаза" добавил, что снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.

При этом он не указал конкретную цену на газ, о которой идет речь в документе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в прошлом месяце "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 6299 грн за 1000 куб. м, а потом по требованию Кабмина снизил до 5553,89 грн за 1000 куб. м.

Еще в апреле этого года премьер-министр Владимир Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег газ, ЖКХ, цена на газ, Нафтогаз Украины, Фаворов

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Сегодня

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