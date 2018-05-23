"Нафтогаз" заявил, что КГГА давит на него и не соблюдает закон

В компании надеются, что город будет действовать в интересах потребителей

НАК "Нафтогаз Украины" не собирается подписать договор на поставку газа КП "Киевтеплоэнерго", пока Киевская городская государственная администрация нарушает закон и не принимает на себя все обязательства по погашению задолженностей, предусмотренные законом Украины "О теплоснабжении".

Об этом "Нафтогаз" написал на официальной странице в сети Facebook.

В компании заявляют, что, согласно законодательству, вместе с передачей теплогенерирующего оборудования от одного субъекта к другому должны передаваться и долги за газ, образовавшиеся в работе этого оборудования ранее.

"Городская власть пытается убедить нас через давление в публичном пространстве (подписать договор с "Киевтеплоэнерго" без урегулирования ситуации с долгами "Киевэнерго), но мы здесь ни при чем – есть закон, статья 22 закона "О теплоснабжении", – говорится в сообщении.

Как отмечают в "Нафтогазе", помимо кредиторской задолженности, "Киевэнерго" должно передать "Киевтеплоэнерго" им дебиторскую задолженность – таким образом, у коммунального предприятия будут источники для погашения долгов перед "Нафтогазом Украины".

"Мы надеемся, что город будет действовать в интересах потребителей и выполнит требования закона, чтобы поставка горячей воды в наших и ваших жилищах возобновилась как можно быстрее", – резюмировали в "Нафтогазе Украины".

КП "Киевтеплоэнерго" принял от "Киевэнерго" столичные теплосети, включая котельни, но за исключением двух ТЭЦ и мусоросжигательного завода, передача которых запланирована на ближайшее время.