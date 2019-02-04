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Налоговая служба предлагает проверять получателей субсидий

Сегодня, 01:06

Получателей субсидий ждет сюрприз

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Налоговая служба предлагает проверять получателей субсидий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/40f/469/5c540f4695a12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/40f/469/5c540f4695a12.jpg ЖКХ Получателей субсидий ждет сюрприз

Получателей субсидий ждет сюрприз. Налоговая служба предлагает проверять – легально или нет работают льготники. Это, чтобы данные о зарплатах "в конвертах" учесть при оформлении и переоформлении субсидий. В прошлом году бюджет получил почти полтора миллиарда гривен за счет детенизации.

Госказначейство – это кошелек. Деньги из него идут на зарплаты, пенсии, финансирование образования, медицины, строительство дорог. За прошлый год в бюджет поступило более 900 миллиардов гривен. Более трети этих поступлений платят предприятия в виде налогов. Традиционно в топ-тройке отраслей: энергетика, табак и газ. А в рейтинге ТОП-плательщиков - частная финансово-промышленная группа СКМ.

Налоговой вклад компаний ДТЭК и Метинвест превысил 90 миллиардов гривен. Это примерно два нынешних бюджета Киева или 7 городских смет Харькова, или почти 14 львовских. По количеству уплаченных налогов группа уступила разве что государственному "Нафтогазу".

Напомним,  с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки".

Переход на монетизацию субсидий предусматривает еще два этапа. Читайте больше в материале "Сегодня" о тотальной монетизации субсидий в три этапа.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, кто имеет право перейти на госпомощь живыми деньгами, что для этого нужно, а также какие новшества в назначении субсидий действуют с 2019 года.

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Тег налоги, бюджет, видео, СКМ, проверки, субсидии, метинвест, ДТЭК, налоговая служба

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Источник:

Сегодня

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