Налоговая служба предлагает проверять получателей субсидий
Получателей субсидий ждет сюрприз
Получателей субсидий ждет сюрприз. Налоговая служба предлагает проверять – легально или нет работают льготники. Это, чтобы данные о зарплатах "в конвертах" учесть при оформлении и переоформлении субсидий. В прошлом году бюджет получил почти полтора миллиарда гривен за счет детенизации.
Госказначейство – это кошелек. Деньги из него идут на зарплаты, пенсии, финансирование образования, медицины, строительство дорог. За прошлый год в бюджет поступило более 900 миллиардов гривен. Более трети этих поступлений платят предприятия в виде налогов. Традиционно в топ-тройке отраслей: энергетика, табак и газ. А в рейтинге ТОП-плательщиков - частная финансово-промышленная группа СКМ.
Налоговой вклад компаний ДТЭК и Метинвест превысил 90 миллиардов гривен. Это примерно два нынешних бюджета Киева или 7 городских смет Харькова, или почти 14 львовских. По количеству уплаченных налогов группа уступила разве что государственному "Нафтогазу".
Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки".
Переход на монетизацию субсидий предусматривает еще два этапа. Читайте больше в материале "Сегодня" о тотальной монетизации субсидий в три этапа.
Также журналисты "Сегодня" разобрались, кто имеет право перейти на госпомощь живыми деньгами, что для этого нужно, а также какие новшества в назначении субсидий действуют с 2019 года.
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