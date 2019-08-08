Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,42
28,48

Насколько украинскую ГТС подготовили к зиме: появились результаты

Сегодня, 14:16

В "Укртрансгазе" сообщили, что обследовали более 100 км трубопроводов

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" выполнил 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сегодня, 8 августа, информирует пресс-служба компании.

"Комплексная техническая подготовка ГТС к зиме включает в себя как выполнение текущих производственных программ по диагностике, ремонтов и капитального строительства, так и проведение комплексов планово-профилактических и ремонтных работ", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что уже завершили восемь из 13 комплексов работ согласно графику на 2019 год, предварительно согласованным с российским "Газпромом" и операторами ГТС соседних стран.

Реклама

Кроме того, как отметили в пресс-службе, ремонтные и профилактические работы прошли на 27 компрессорных станциях, обеспечивающих транспортировку газа основными магистральными газопроводами.

В тренде
Samsung представила два смартфона Galaxy Note 10: краткий обзор и фото
Samsung Galaxy Note 10 появится в продаже 23 августа

В течение мая-июля специалисты обследовали 113,2 км трубопроводов, отремонтировали 8,3 км магистральных газопроводов и семь газоперекачивающих агрегатов, а также восстановили 2679 км линий связи и 15 км линий электропередач на объектах ГТС, заключили в "Укртрансгазе".

Новости "Сегодня" сообщили, что, по словам заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуарда Кругляка, объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 60% готовы к предстоящему отопительному сезону.

О тарифах на услуги ЖКХ читайте в нашей статье "Как изменятся тарифы на тепло и кто сэкономит больше всех: данные по регионам Украины", а также смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

газ ремонт ГТС отопительный сезон модернизация Укртрансгаз

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бесплатные
Бесплатные "свет и вода" для людей старше 70 лет: выдержит ли бюджет Украины новые льготыЖКХ
В Украине дешевеет газ: какой будет цена в августе
В Украине дешевеет газ: какой будет цена в августеЖКХ
В Украине началось финансирование пенсий за август и субсидий за июль
В Украине началось финансирование пенсий за август и субсидий за июльЖКХ
Газ для украинцев подешевеет: Кабмин назвал цену на август
Газ для украинцев подешевеет: Кабмин назвал цену на августЖКХ
Что ждет украинцев в августе: патрули Нацгвардии, судный день евробляхеров и магнитные бури
Что ждет украинцев в августе: патрули Нацгвардии, судный день евробляхеров и магнитные буриУкраина
Бесплатная
Бесплатная "коммуналка" для стариков: эксперты оценили предложение ЗеленскогоЖКХ