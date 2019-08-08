Насколько украинскую ГТС подготовили к зиме: появились результаты

В "Укртрансгазе" сообщили, что обследовали более 100 км трубопроводов

Фото: "Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" выполнил 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сегодня, 8 августа, информирует пресс-служба компании.

"Комплексная техническая подготовка ГТС к зиме включает в себя как выполнение текущих производственных программ по диагностике, ремонтов и капитального строительства, так и проведение комплексов планово-профилактических и ремонтных работ", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что уже завершили восемь из 13 комплексов работ согласно графику на 2019 год, предварительно согласованным с российским "Газпромом" и операторами ГТС соседних стран.

Реклама

Кроме того, как отметили в пресс-службе, ремонтные и профилактические работы прошли на 27 компрессорных станциях, обеспечивающих транспортировку газа основными магистральными газопроводами.

В тренде Samsung представила два смартфона Galaxy Note 10: краткий обзор и фото

В течение мая-июля специалисты обследовали 113,2 км трубопроводов, отремонтировали 8,3 км магистральных газопроводов и семь газоперекачивающих агрегатов, а также восстановили 2679 км линий связи и 15 км линий электропередач на объектах ГТС, заключили в "Укртрансгазе".

Новости "Сегодня" сообщили, что, по словам заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуарда Кругляка, объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 60% готовы к предстоящему отопительному сезону.

О тарифах на услуги ЖКХ читайте в нашей статье "Как изменятся тарифы на тепло и кто сэкономит больше всех: данные по регионам Украины", а также смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама