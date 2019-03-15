"Не надо никого выписывать": Гройсман объяснил условия получения субсидии
Премьер призвал украинцев обращаться в муниципальные комиссии
Украинцам не нужно выписывать из квартиры членов семьи, чтобы получить субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом 15 марта заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Верховной Раде в ходе Часа вопросов к правительству.
"Для субсидий созданы специальные комиссии на территориях. Если люди в тяжелых условиях, не надо никого выписывать. Надо обращаться в муниципальные комиссии, и эти комиссии имеют право принять решение, индивидуально для каждого, кто нуждается в поддержке", – объяснил глава правительства.
Напомним, программа субсидий в Украине действует как способ помощи уязвимым слоям населения. Одновременно с ней правительство внедряет политику эффективного потребления ресурсов.
В марте 2019 года началась выплата субсидий "живыми" деньгами. В Кабинете министров сообщили, что масштабная кампания по монетизации субсидий проходит планово и без сбоев.
Пенсионеры получают субсидию одновременно с пенсией - через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет. Выплаты начались 4 марта. По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий. Для других субсидиантов выплаты стартовали 12 марта.
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