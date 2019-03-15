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"Не надо никого выписывать": Гройсман объяснил условия получения субсидии

Сегодня, 15:15

Премьер призвал украинцев обращаться в муниципальные комиссии

Фото: Кабинет министров Украины
"Не надо никого выписывать": Гройсман объяснил условия получения субсидии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ba1/fb8/5c8ba1fb8ed91.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ba1/fb8/5c8ba1fb8ed91.jpg ЖКХ Премьер призвал украинцев обращаться в муниципальные комиссии

Украинцам не нужно выписывать из квартиры членов семьи, чтобы получить субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом 15 марта заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Верховной Раде в ходе Часа вопросов к правительству.

"Для субсидий созданы специальные комиссии на территориях. Если люди в тяжелых условиях, не надо никого выписывать. Надо обращаться в муниципальные комиссии, и эти комиссии имеют право принять решение, индивидуально для каждого, кто нуждается в поддержке", – объяснил глава правительства.

Напомним, программа субсидий в Украине действует как способ помощи уязвимым слоям населения. Одновременно с ней правительство внедряет политику эффективного потребления ресурсов.

В марте 2019 года началась выплата субсидий "живыми" деньгами. В Кабинете министров сообщили, что масштабная кампания по монетизации субсидий проходит планово и без сбоев.

Пенсионеры получают субсидию одновременно с пенсией - через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет. Выплаты начались 4 марта. По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий. Для других субсидиантов выплаты стартовали 12 марта.

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Тег субсидии, субсидия, Гройсман

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