Некоторым украинцам упростили оформление субсидий: что изменилось

Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан. Об этом сообщила сообщила Министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в сети Facebook.
"Мы упростили условия назначения жилищных субсидий по нескольким категориям: детские дома семейного типа (ДДСТ); военнослужащие; граждане старше 60 лет, состоящие в браке и проживающие в сельской местности, но зарегистрированные по разным адресам; семьи, в которых есть прицеп, выпущенный менее пяти лет назад", – перечислила Соколовская.
В частности, по ее словам, внесены такие изменения:
- предоставлено право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию ДДСТ на свернормативную площадь жилья (более 120 кв. м для квартир и 200 кв. м для домов);
- в доходах ДДСТ не будет учитываться материальная помощь, стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства;
- в сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу (это позволит получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг);
- субсидия военнослужащим будет назначаться без получения информации об уплате ими единого социального взноса.
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"Таким образом, накануне нового отопительного сезона мы облегчаем условия получения субсидий тем категориям населения, которые ранее имели с этим проблемы", – резюмировала Соколовская.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как оформить субсидию онлайн. Для этого в Минсоцполитики разработали специальную пошаговую инструкцию.
Подоробнее о том, как будут выдавать субсидии зимой 2019-2020, узнавайте из видео сайта "Сегодня":
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