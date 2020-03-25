Нормы потребления газа, "света" и воды в Украине увеличили на время карантина

Кабинет министров на период действия всеукраинского карантина, который продлили до 24 апреля, увеличил на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.
"На период карантина проводить расчет жилищных субсидий с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг", – сказано в постановлении правительства.
При этом для реализации соответствующего постановления потребуется дополнительно 1,1 млрд гривен.
Напомним, также Кабинет министров поддержал инициативу назначения субсидий украинцам, которые потеряли работу в период карантина. Чтобы получить субсидию, нужно зарегистрироваться в службе занятости. Ранее о расширении программы жилищных субсидий на время карантина рассказывала министр социальной политики Марина Лазебная:
Также сайт "Сегодня" разбирался в системе монетизации льгот и субсидий, чтобы выяснить, как платить за коммуналку.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк