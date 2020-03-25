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Нормы потребления газа, "света" и воды в Украине увеличили на время карантина

25 марта, 16:43

Ксения Капустинская

Субсидии будут рассчитывать с учетом 50%-ного повышения социальных нормативов

Кабинет министров на период действия всеукраинского карантина, который продлили до 24 апреля, увеличил на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

"На период карантина проводить расчет жилищных субсидий с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг", – сказано в постановлении правительства.

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При этом для реализации соответствующего постановления потребуется дополнительно 1,1 млрд гривен.

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Напомним, также Кабинет министров поддержал инициативу назначения субсидий украинцам, которые потеряли работу в период карантина. Чтобы получить субсидию, нужно зарегистрироваться в службе занятости. Ранее о расширении программы жилищных субсидий на время карантина рассказывала министр социальной политики Марина Лазебная:

Также сайт "Сегодня" разбирался в системе монетизации льгот и субсидий, чтобы выяснить, как платить за коммуналку.

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газ ЖКХ вода коммуналка электроэнергия субсидии Кабинет министров нормы

Источник: Сегодня

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