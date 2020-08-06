Новые цены на газ: сколько заплатят украинцы и как сменить поставщика

С 1 августа цены для населения, как с 2015 года для промышленности, определяет рынок

С 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения. Это означает, что отныне украинцы сами могут свободно менять газового поставщика.

"Долгие годы цены на газ в Украине регулировал Кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины". Компания была обязана продавать газ посредникам-монополистам, которые уже с наценкой перепродавали его украинцам. Сначала "Нафтогаз" продавал газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям",- объяснили сайту "Сегодня" в пресс-службе "Укратрансгаза".

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Теперь же "Нафтогаз Украины" может напрямую продавать газ населению, как и другие поставщики, а украинцы – выбирать и менять поставщика.

Цены на газ

Что касается тарифов на газ, то с 1 августа цены для населения, как с 2015 года для промышленности, определяет рынок. Газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" – больше не должен продавать газ населению через газсбыты.

Уже известно, что в августе цена на газ для населения составит 3,24 гривни за кубометр. Как объяснили в "Нафтогазе", цену подняли из-за того, что "рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода".

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"В перспективе цена газ для населения будет меняться в зависимости от спроса и предложения. Традиционно зимой спрос растет, из-за чего тарифы на газ идут вверх пропорционально росту потребления. Но уже летом, когда спрос минимальный – цены снова откатываются назад. Однако говорить о резком росте цены не стоит. Этот сценарий Украине не грозит, как минимум, из-за рекордных 22 млрд кубических метров газа, накопленных в подземных хранилищах. К октябрю накопленный объем может достичь 26 млрд кубов. Этих запасов должно хватить, чтобы сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона", – заверили в "Укртрансгазе".

Выбор поставщика

Чтобы отказаться от действующего поставщика газа, потребитель должен подать будущему трейдеру несколько документов:

заявление на присоединение;

паспорт;

идентификационный налоговый номер;

последнюю платежку за газ;

свидетельство о праве собственности на жилье или доверенность.

Все остальное сделает новый поставщик и переход произойдет автоматически, уверяют в "Уктрансгазе".

"В перспективе активная конкуренция на рынке откроет для населения множество возможностей, которых он был лишен еще при старой модели газового рынка. Домохозяйства, например, смогут выбирать для себя поставщиков с удобным сервисом, выгодными предложениями или участвовать в акциях на подобие тех, что делают провайдеры интернет-услуг и мобильные операторы", – объяснили в госкомпании.

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Но с началом работы рынка газа для населения в Украине появился еще один нюанс. Раньше гарантами бесперебойных поставок голубого топлива в дома украинцев выступали именно газсбыты. С 1 августа эта обязанность была отменена.

"Теперь, если потребитель из-за форс-мажор останется без поставщика (например, он станет банкротом), его заменит поставщик последней надежды (им назначен "Нафтогаз". – Ред.). И у потребителя будет до 60 календарных дней, чтобы найти себе нового поставщика", – отметили в "Укртрансгазе".

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Ранее сообщалось, что, кроме тарифов на газ, также изменятся тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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