Украинцев ждут новые наказания за долги по коммуналке: что задумали депутаты

С 1 октября должников за жилищно-коммунальные услуги могут начать наказывать гораздо жестче, чем сейчас. Это предусмотрено законопроектом №3613 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг".

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Этот законопроект был внесен в парламент только 9 июня и пока находится на рассмотрении комитетов. Однако, учитывая состав авторского коллектива – депутаты от "Слуги народа" и руководство Министерства развития общин и территорий, – очень велика вероятность того, что голоса в поддержку этого законопроекта в парламенте найдутся.

Одна из задач законопроекта – попытаться решить многолетнюю проблему долгов потребителей жилищно-коммунальных услуг перед их производителями и поставщиками.

"Недополученные доходы не позволяют предприятиям выполнять возложенные на них обязанности, в частности, своевременно рассчитываться за энергоносители, выплачивать заработную плату, платить налоги, сборы и обязательные платежи в бюджеты всех уровней. Вместе с тем предприятия ЖКХ не могут обеспечивать население услугами надлежащего уровня и качества, не имеют возможности осуществлять меры по модернизации и энергосбережению, инвестиционному развитию", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Обязательная реструктуризация

Законопроект предлагает в ближайшее время провести реструктуризацию всех долгов за коммуналку. Заключив договор о реструктуризации долга с предприятиями-поставщиками ЖКУ, семья сможет выплачивать его равными частями на протяжении 5 лет или даже больше, все зависит от суммы долга и уровня доходов семьи. Реструктуризация должна быть рассчитана таким образом, чтобы сумма текущих платежей и задолженности не превышала 25% доходов работающих граждан и 20% доходов пенсионеров и получателей соцпомощи.

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Казалось бы, зачем для проведения реструктуризации принимать новый закон? Эта процедура не запрещена и сейчас, и многие люди, задолжавшие коммунальщикам, пользуются этой возможностью "растянуть" выплаты долга во времени, чтобы, например, не потерять субсидию. Однако, как поясняют авторы законопроекта, нередко исполнители коммунальных услуг отказываются реструктуризировать долги потребителям или устанавливают неприемлемые сроки их погашения. Согласно этому законопроекту, реструктуризация долгов станет обязательной. Предполагается, что реструктуризированы будут все долги, которые накопились или накопятся по состоянию на 1 октября 2020 года.

"Задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги, которая возникла перед управителем дома, исполнителями жилкомуслуг по состоянию на 1 октября 2020 года… подлежит обязательной реструктуризации перед соответствующим управителем, исполнителем жилищно-коммунальной услуги путем рассрочки их оплаты сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату реструктуризации", – говорится в законопроекте.

Если же доходы потребителей слишком малы, а долг слишком велик, срок действия договора о реструктуризации должен быть продлен больше, чем на 5 лет.

Более серьезные наказания

Однако есть и другая причина для принятия отдельного закона. Дело в том, что кроме пунктов, касающихся реструктуризации, в законопроекте есть также положения, регулирующие порядок принудительного взыскания долгов с потребителей. И этот порядок упрощен. Поэтому можно спрогнозировать, что после принятия этого закона предприятия ЖКХ станут активнее бороться с должниками.

Так, согласно законопроекту, организации ЖКХ, обратившиеся в суд о взыскании долга, освобождаются от уплаты судебного сбора. А сама судебная процедура принятия решения максимально сокращается. Суд даже не будет вызывать должника на заседание, решения о взыскании долга будут выноситься судебными приказами.

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После вынесения судебного решения 50% зарплаты должника будет списываться в пользу поставщиков жилкомуслуг до полного погашения задолженности.

Кроме того, при наличии судебного решения о принудительном взыскании долга к должнику могут быть применены и другие ограничительные меры. Например, запрет на выезд за границу, запрет на вождение машины, запрет на пользование оружием (охотничьим, пневматическим).

Если же сумма долга превышает некий граничный размер (его еще должен установить Кабмин), то взыскание может быть обращено на имущество должника. Так что давние "страшилки" насчет конфискации автомобиля и даже квартиры после принятия этого закона вполне могут стать реальностью.

Эксперты: параллельно нужно надежно защитить права потребителей

Экономический эксперт Алексей Кущ обращает внимание, что этот законопроект связан с новой кредитной программой МВФ.

"Этот закон связан с теми обязательствами, которые правительство взяло на себя перед МВФ. В меморандуме есть такой неприятный тезис о том, что правительство берет на себя обязательство разработать эффективные инструменты для взимания платежей с домохозяйств, в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства. Этим законом как раз и предлагается ввести упрощенную процедуру взыскания долгов и увеличить штрафы", – говорит Алексей Кущ.

Эксперты считают, что одного этого закона недостаточно для справедливого регулирования рынка коммунальных услуг.

"Конечно, за потребленные услуги нужно платить. Это догма. И такого рода закон должен быть. Потому что любая норма без санкций за ее невыполнение мертва. Никто не будет ее выполнять, если не боится наказания. Но тут есть и другая сторона медали. Вводить подобные вещи нужно параллельно с мерами воздействия на монополистов и с эффективной защитой прав потребителя. А у нас сегодня потребители практически не защищены, в стране полностью отсутствует эффективная система защиты прав потребителей. Вопросами некачественных услуг занимается Госпотребслужба. Но у нас баланс услуг сегодня такой: 5% – это всякие "плохой резиновый мячик", "некачественная норковая шуба" и т. д., а остальные 95% – это ЖКХ. А у Госпотребслужбы недостаточно организационного потенциала, недостаточно людей, которые способны рассматривать такие заявления. Да и знаний недостаточно для того, чтобы правильно эти вопросы рассматривать. Если у вас возникают сомнения в том, что вам правильно начислили плату за коммунальную слугу, и вы обращаетесь в Госпотребслужбу, весь их ответ – это цитирование законов. В судах тоже мало кто разбирается в этих вопросах, в этих сложных формулах", – говорит эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук.

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По его мнению, для защиты прав потребителей в Украине нужно создать жилищно-коммунальную инспекцию, которая бы могла накладывать санкции на поставщиков некачественных коммунальных услуг. Либо на субъектов, которые оказывают коммунальную услугу ненадлежащим образом. Кроме того, в Украине должна быть еще и судебная экспертиза в сфере ЖКХ, считает эксперт.

"У нас есть строительная, техническая, почерковедческая экспертиза и много других. Но жилищно-коммунальной – нет. А если не будет защиты прав потребителей – нам смогут приписывать "сказочные" платежи, на нас будут накладывать судебные ограничения, арест на имущество, а мы не будем даже иметь возможности защититься", – говорит Андрей Никончук.

Алексей Кущ также считает, что сам по себе такой закон, без балансирующих механизмов, несет опасность для потребителей.

"Что такое упрощенная процедура, судебный приказ? Это значит, что никакого судебного заседания не будет проводиться. Ответчики, потребители жилкомуслуг, не будут принимать никакого участия в процессе и, соответственно, не смогут заявить никаких аргументов против. Да, ответчик может оспорить судебный приказ в течение 10 дней, но у нас судебные извещения далеко не всегда приходят вовремя. А если человек не опротестовал судебный приказ в установленный срок, он автоматически вступает в силу и передается в исполнительную службу. То есть большая часть людей могут узнать, что по ним есть судебный приказ, только когда к ним придут судебные исполнители", – говорит Алексей Кущ.

Он также напоминает, что в Верховной Раде когда-то регистрировались законопроекты, тоже "под программу" с МВФ, которые наделяли дополнительными полномочиями службы по "выбиванию долгов".

"Коммунальным предприятиям могут разрешить содержать свои коллекторские службы. Такие проекты уже были зарегистрированы в Верховной Раде, они готовились еще под предыдущую программу с МВФ. Частные коллекторские компании – это фактически "титушки", но "титушки в законе". А если примут закон в том виде, в котором он разрабатывался, то это будут еще и "титушки", наделенные такой же неприкосновенностью, как и правоохранительные органы. Предполагалось, что даже за препятствование их деятельности можно будет схлопотать реальный срок", – рассказывает эксперт.

По его мнению, наряду с ужесточением наказаний для должников нужно навести порядок и в вопросах тарифообразования.

"Я когда-то анализировал проблему задолженности за коммунальные услуги и обнаружил такую интересную деталь. Во-первых, у нас несправедливые цены на услуги. Я говорю о "справедливой" цене как об экономической категории, а не моральной. Справедливая цена – это экономически обоснованная себестоимость услуги плюс средняя по рынку норма рентабельности. Во-вторых, у нас уровень цен на коммунальные услуги значительно выше, чем платежеспособность населения. Еще лет 5-6 назад долги, которые образовывались зимой, население, как правило, погашало летом, и к следующему отопительному сезону мы подходили уже практически без долгов. А теперь цены растут быстрее, и население не успевает за лето погасить свои долги. Поэтому они растут с эффектом снежного кома. Если посмотреть по годам, месяц к месяцу (например, за январь 2018-го и январь 2019 года), мы увидим, что темпы роста платежки значительно превышают темпы роста доходов населения. Конечно, прощать долги нельзя. Иначе это полностью демотивирует тех, кто еще платит по счетам. Но идеальной моделью было бы не только ввести долгосрочную рассрочку на 5-7 лет, но при этом еще и мораторий на повышение коммунальных тарифов. Чтобы рост номинальных доходов населения позволял людям не только оплачивать текущие платежки, но и частично погашать старые долги. Но этого не сделают, потому что тот же МВФ требует "рыночных цен", хотя настоящего рынка в сфере коммунальных услуг у нас нет, у нас есть рынок естественных монополий. Ну о каком рынке мы можем говорить, например, в газоснабжении, если подавляющие объемы сосредоточены у "Нафтогаза", или в водоснабжении, где всем распоряжаются водоканалы?" – говорит Алексей Кущ.

Сколько задолжали украинцы за коммуналку и как будет проходить реструктуризация, смотрите в сюжете "Сегодня":

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