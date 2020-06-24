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Новые наказания за долги по коммуналке: в Кабмине развенчали мифы

24 июня, 14:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В правительстве рассказали о правилах, которые могут ввести осенью

С 1 октября украинцев могут начать жестче наказывать за долги по коммуналке. Это предусматривает зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 3613. Замминистра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская объяснила основные положения документа, передает пресс-служба ведомства.

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"Долги создают неравные условия для участников рынка жилищно-коммунальных услуг и повышают социальную напряженность в обществе, в частности между потребителями, добропорядочно и своевременно оплачивающими услуги, и теми, кто пренебрегает долгом по оплате", – говорится в сообщении.

В Минрегионе уточняют, что законопроект предусматривает такие новшества:

  • Обязательная реструктуризация задолженности.

Правило будет действовать, если задолженность превышает сумму, определенную правительством по каждому виду жилищно-коммунальных услуг. Срок реструктуризации – до пяти лет при условии, что общая сумма платежей не будет превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи. Субсидии у тех, кто оформил реуструктуризацию, забирать не будут.

  • Временные ограничения для должников.

В частности, может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользование оружием, охота и т.д. Такие меры применяются исключительно по решению суда.

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Однако, по словам Хоцяновской, законопроект уже успел обрасти мифами – в частности, чтоза долги якобы будут забирать квартиры.

"Законом предусмотрено, что в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (на 1 января 2020 года это 94 460 гривен), то обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется", – заявила чиновница.

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Новые наказания за долги по коммуналке: в Кабмине развенчали мифы

Второй популярный миф, по ее словам, – то, что за долги якобы будут забирать 50% зарплаты.

"По решению суда может быть удержано 50%, но до суда можно и не доходить, а ограничиться договору реструктуризации", – объяснила Хоцяновская.

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Третий миф – о том, в первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения.

"Не пострадают. Малообеспеченные слои населения пользуются субсидией. Кроме того, законопроект предусматривает наличие комиссий на местном уровне, где будут разбираться с возможностями оплаты услуг погашением долгов", – уверяет замминистра.

Она уточнила, что "реструктуризация надуманных долгов" тоже не соответствует действительности. Ведь если потребитель не согласится с суммой должна, он может пожаловаться в местную комиссию или обратиться сразу в суд. Также, по словам Хоцяновской, не действительна информация, что запрет о выезде за границу, пользования транспортными средствами и оружием начнет действовать сразу с принятием закона.

Напомним, решение проблемы с коммунальными долгами является одним из обязательств Украины, которые взяло на себя правительство в новом меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

А о том, сколько задолжали украинцы за услуги ЖКХ и как будет проходить реструктуризация, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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ЖКХ коммуналка долги мифы задолженность реструктуризация законопроект Министерство развития громад и территорий Украины

Источник: Сегодня

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