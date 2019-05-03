Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

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С 1 мая введен в действие закон "О жилищно-коммунальных услугах" в новой редакции. В связи с этим украинцев ожидает целый ряд изменений в начислении оплаты за жилищно-коммунальные услуги и в расчетах за ЖКУ.

Круг изменений, которые несет с собой этот закон, достаточно обширен. Поэтому разные его части было решено ввести в действие в разное время. Большинство положений вступают в силу с 1 мая 2019 года. Однако льготы и субсидии в денежной форме, а также некоторые новые требования к управителям многоквартирного дома "узаконены" с 1 января текущего года. Еще ряд положений должны быть введены в действие через 6 месяцев после опубликования закона, т. е. с 10 июня 2019 года.

Что изменяется с 1 мая

Сайт "Сегодня" уже подробно писал о том, что с 1 мая вводится в действие норма закона о ЖКУ о начислении пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Если оплата произведена после 20 числа месяца, следующего за тем, в котором предоставлялись коммунальные услуги, с 21 числа будет начисляться пеня в размере 0,01% суммы платежа за каждый день просрочки.

Не менее важное изменение, которое вводится с 1 мая, – это появление новых граф в платежках.

Во-первых, теперь каждый индивидуальный абонент будет отдельно оплачивать стоимость той или иной коммунальной услуги, а кроме того – еще и абонентскую плату за предоставление этой услуги.

В абонентскую плату будут включаться затраты исполнителя коммунальной услуги на составление договора, на подсчет доли каждой квартиры в пользовании коллективными услугами, а также траты на обслуживание приборов распределения и учета. Эта последняя составляющая очень важна для потребителей. Потому что благодаря такому пункту у исполнителей коммунальных услуг появятся деньги на поверку, обслуживание и ремонт приборов учета. Теперь обслуживание приборов учета полностью ложится на исполнителей коммунальных услуг. Включая демонтаж измерительных приборов, транспортировку до места ремонта или проверки и новое подключение.

Впрочем, это касается не всех приборов учета. Так, приборы учета электроэнергии и газа будут обслуживать поставщики электро- и газоснабжения. Их затраты будут входить в абонентскую плату за газ и электроэнергию. А вот поверка, обслуживание и ремонт внутриквартирных счетчиков воды и тепла по-прежнему лежит на их собственниках.

"Периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) узлов учета, обеспечивающих индивидуальный учет потребления тепловой энергии и воды в квартирах (помещениях) дома, осуществляются за счет собственников таких узлов учета, если иное не установлено договором", – говорится в законе.

Правда, совладельцы многоквартирного дома имеют право заключить договор об обслуживании с одной из организаций, занимающихся проверками счетчиков, и платить за это отдельно.

Кроме разделения счетов на собственно услугу и абонплату за ее предоставление, в платежках появятся отдельные графы за индивидуальное пользование той или иной коммунальной услугой и за коллективное пользование. Например, коллективной услугой является освещение коридоров и лестничных клеток. Расходы на коллективные услуги жильцы дома будут оплачивать пропорционально жилплощади. Разделением платы между всеми квартирами будет заниматься управители многоквартирного дома.

Тем, кто получает субсидии или имеет льготы, часть сумм, начисленных как абонентская плата и как оплата услуг, потребляемых в местах общего пользования, будет также компенсироваться из бюджета – как и за индивидуально потребленные жилкомуслуги.

Какие новшества ожидаются в июне

К этому времени должен заработать в полную силу институт управителя многоквартирным домом. В частности, вводится в действие новый перечень прав и требований к управителям, требование не менять стоимость услуги по управлению многоквартирным домом весь срок действия договора (кроме случаев, оговоренных в договоре), новые правила к составлению договора и т.д.

В числе прочих прав управители получают право отключать должников от пользования коммунальными услугами, если такой метод прописан в договоре.

Также на жильцов будет возложена обязанность впускать в квартиру управителей и исполнителей коммунальной услуги, если те пришли проверить счетчики, сделать сверку и т.д. Если хозяин квартиры отказался открыть дверь управителю – управитель имеет полное право отрезать эту квартиру от коммунальных услуг.

Исполнитель коммунальной услуги (оператор газораспределительного предприятия, электрораспределительного предприятия и др.) и управитель многоквартирным домом "имеет право… доступа к жилью, другим объектам недвижимого имущества для ликвидации аварий, устранения неполадок санитарно-технического и инженерного оборудования, его установки и замены, проведения технических и профилактических осмотров и проверки показаний приборов – распределителей тепловой энергии и/или узлов учета, обеспечивающих индивидуальный учет потребления соответствующей коммунальной услуги в квартирах (помещениях) многоквартирного дома", – говорится, частности, в ст. 8 Закона о жилищно-коммунальных услугах.

А обязанности жильцов и порядок доступа управителя дома и исполнителей коммунальных услуг расписаны в ст. 29 этого закона. В ней, в частности, содержится требование к потребителю коммунальных услуг обеспечить перечисленным лицам беспрепятственный доступ в свое жилище для ликвидации и предупреждения аварии, для установки или замены инженерного или сантехнического оборудования, снятия контрольных показаний с приборов учета. Причем такой доступ, по закону, должен предоставляться "круглосуточно".

"Отказ потребителя предоставить доступ исполнителю коммунальной услуги… является основанием для прекращения предоставления потребителю соответствующей коммунальной услуги", – говорится в законе. Причем если услуга будет "отрезана", ее подачу возобновят только после того, как потребитель передумает и впустит работника в свое квартиру.

В некоторых случаях исполнители коммунальных услуг смогут прорваться в квартиру и без согласия владельца. Они получат на это право "в неотложных ситуациях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества". При таком несанкционированном доступе кроме исполнителя услуги должны присутствовать также представители органов внутренних дел, работники аварийно-ремонтной бригады и кто-нибудь из соседей. Работники аварийно-ремонтной бригады должны по окончании "несанкционированного визита" отремонтировать поврежденные элементы (замки, входные двери или окна и т.д.). Однако счет за взлом и починку дверей или окон будет выставлен виновнику, т. е. хозяину квартиры, в квитанции об оплате ЖКУ.

В качестве небольшого утешения заметим, впрочем, что исполнитель имеет право находиться только в тех помещениях, в которых размещено интересующее его оборудование. Кроме того, ему законом запрещается использовать каким-либо образом и передавать кому-то информацию о личной жизни владельца жилья.

Также с июня совладельцы многоквартирного дома получат право выполнять работы по содержанию дома, ремонту, своими силами, т. е. путем самообеспечения, если изыщут такую возможность. Также они могут взять на себя вопросы отопления, водоснабжения, вывоза бытовых отходов. Каждый жилец дома получит право выполнять работы по содержанию или ремонту дома своими силами в счет оплаты коммунальных услуг.

Год – на выбор формы договорных отношений с поставщиками услуг

Закон требует, чтобы не позже, чем за год после введения в действие Закона о коммунальных услугах (т. е. до 1 мая 2020 года) совладельцы многоквартирного дома приняли решение о форме организации договорных отношений с каждым исполнителем коммунальных услуг. Таких форм предусмотрено три.

1. Каждый совладелец многоквартирного дома заключает индивидуальный договор с исполнителем коммунальных услуг.

2. Договор от имени всех совладельцев дома заключает управитель (это будет коллективный договор).

3. Договор заключает объединение совладельцев многоквартирного дома как юридическое лицо, кооператив или др.

Если до мая 2020 года такой выбор не будет сделан, между исполнителем договора и каждым совладельцем дома будут заключены индивидуальные договоры.

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