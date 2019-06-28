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Новые тарифы на "коммуналку" повлияли на число субсидиантов – НБУ

28 июня, 19:48

Процесс назначения помощи от государства стал при этом более отлаженным, отмечают в Нацбанке

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Количество получателей субсидий в Украине в мае-2019 выросло по сравнению с маем-2018. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом и монетарном обзоре. По данным Нацбанка, число получателей помощи по оплате "коммуналки" увеличилось, в частности, из-за повышения ЖКХ-тарифов в конце 2018 – начале 2019 года.

"Количество субсидиантов в мае 2019 года была больше, чем в прошлом году, что, с одной стороны, было обусловлено повышением тарифов на ЖКУ в конце 2018 – начале 2019 года, с другой – большей отлаженностью процесса назначения субсидий в 2019 году по сравнению с 2018 годом, когда в силу вступил новый порядок их назначения", – объяснили в НБУ.

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При этом в мае количество получателей субсидий традиционно сократилась по сравнению с апрелем в связи с окончанием отопительного сезона.

Вместе с тем, количество домохозяйств, обратившихся за субсидиями, в мае по сравнению с апрелем резко выросло, что объясняется стартом процесса переназначения субсидий на новый календарный год.

Напомним, в мае-2019 Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.


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Тег НБУ, ЖКХ, тарифы, коммуналка, субсидии, ЖКУ, Национальный банк

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