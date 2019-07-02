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Новые тарифы на тепло и горячую воду в Украине: появился онлайн-калькулятор

2 июля, 13:44

Калькулятор размещен на сайте Министерства юстиции

Фото: Данил Павлов, Сегодня

После установления предельных тарифов на поставки тепловой энергии и горячей воды, которые Кабинет министров одобрил 26 июня, на сайте Министерства юстиции появился калькулятор для расчета справедливой стоимости этих услуг в каждом из регионов Украины.

Чтобы узнать справедливый тариф на тепло, необходимо выбрать эту услугу, после чего ответить на вопрос, установлен ли счетчик, а затем ввести текущий тариф в гривнях за 1 Гкал и отапливаемую площадь жилья.

Для расчета справедливой стоимости горячей воды необходимо указать, есть ли у вас полотенцесушитель, и текущий тариф в гривнях за кубометр.

Министр юстиции Павел Петренко отметил, что теперь граждане смогут самостоятельно высчитать, сколько они должны платить за тепло и горячую воду. Он напомнил, что из-за непрозрачности формирования тарифов, бездарности чиновников и коррумпированности поставщиков на местах стоимость отопления в разных областях Украины кардинально отличается.

"И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Например, в Черновцах стоимость гигакалории тепла составляет 1200 грн, тогда как в Чернигове, Ровно и Луганске – превышает 1700 грн", – цитирует его пресс-служба Минюста.

По его словам, в среднем стоимость отопления и горячей воды должна снизиться на 14%, а в отдельных городах-рекордсменах тарифы на отопление упадут на 40%.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что предельный тариф на теплоснабжение составляет 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35,21 грн за кв. м – без счетчика, а на поставку горячей воды при наличии полотенцесушителей – 83,66 грн за куб. м, в случае их отсутствия – 75,74 грн за куб. м.

Комментируя инициативу правительства, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что заставит "коммунальных баронов дать людям честную платежку".


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Тег ЖКХ, отопление, тепло, горячая вода, Петренко, Минюст

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Источник:

Сегодня

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