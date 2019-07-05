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Новые тарифы на тепло: Кабмин открыл реестр владельцев теплокоммунэнерго

5 июля, 15:04

Гройсман заявил, что во многих городах цена на тепло завышена

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров открывает реестр владельцев теплокоммунэнерго (ТКЭ) по всей Украине и начинает массовые проверки формирования тарифов на тепло и горячую воду на местах. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Мы приняли решение ограничить цену на тепло в стране. Мы видим, что во многих городах цена завышена. Она создается местными "коммунальными баронами". Наша задача, чтобы наше решение было реализовано. А Минюст и дальше будет продолжать работать над тем, чтобы обнародовать информацию о собственниках ТКЭ", – цитирует его пресс-служба правительства.

Сославшись на данные Минюста, Гройсман отметил, что некоторые компании зарегистрированы на Кипре и Сейшельских островах.

"И это не вопрос цены на газ – она ​​по всей стране одинаковая. Тепло стоит по-разному. Но мы защитим украинцев. Сегодня мы открываем реестр владельцев ТКЭ по всей стране – там будет много интересной информации", – сообщил глава Кабмина.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что предельный тариф на теплоснабжение составляет 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35,21 грн за кв. м – без счетчика, а на поставку горячей воды при наличии полотенцесушителей – 83,66 грн за куб. м, в случае их отсутствия – 75,74 грн за куб. м.

О тарифах на эти услуги читайте также в статье "Как изменятся тарифы на тепло и кто сэкономит больше всех: данные по регионам Украины".


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Тег Кабмин, ЖКХ, отопление, тепло, Минюст

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