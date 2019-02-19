"Облгазы стали наглыми": Гройсман назвал завышенные платежки мошенничеством

Премьер-министр уверен, что всех украинцев нужно обеспечить бесплатными счетчиками

Фото: Кабинет министров Украины

"Облгазы стали наглыми": Гройсман назвал завышенные платежки мошенничеством //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/c71/20c/5c4c7120c4bab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/c71/20c/5c4c7120c4bab.jpg 2019-02-19T10:51:00+02:00 ЖКХ Премьер-министр уверен, что всех украинцев нужно обеспечить бесплатными счетчиками

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал мошенничеством отмену облгазами нормы потребления газа в 3,3 куб. м на одного человека и возвращение нормы в 9,8 куб. м.

"Облгазы стали наглыми. Они подали в суд на правительство, отменили норму начисления на каждое домохозяйство 3,3 кубометров. Они вернули нормы 9,8 кубометров и сразу начали выставлять счета. Я считаю, что это мошенничество", -заявил глава правительства в эфире одного из телеканалов.

При этом Гройсман напомнил, что вопрос нормы потребления газа должен быть вообще снят с повестки. Для этого "Нафтогаз" обяжут обеспечить украинцев бесплатными счетчиками газа.

"Нафтогаз" – это еще один глобальный монополист, который нужно выводить на конкурентный рынок, чтобы они обеспечили всех украинцев, у кого нет счетчиков, бесплатными счетчиками. И тогда снимется вопрос объемов потребления газа. И мы заставим их это сделать", – сказал Гройсман.

Напомним, 30 января 2019 года Кабинет министров рекомендовал "Нафтогазу Украины" обеспечить 100% домохозяйств Украины счетчиками газа. Кроме того, правительство урезало норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков до 3,29 кубометра газа на человека в месяц.

Ранее норму в 3,3 куб. м отменил суд и некоторым украинцам пришли платежки за газ, в которых учитывалась старая норма в 9,8 куб. м газа на человека в месяц. При этом премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев не платить по завышенным нормам потребления газа, а платить только за фактическое потребление газа или по норме 3,3 куб. м на человека.

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