Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Облгазы Украины проверят из-за завышенных платежек

Сегодня, 14:40

В профильной Нацкомиссии пригрозили санкциями против нарушителей

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Облгазы Украины проверят из-за завышенных платежек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d73/95c/5c6d7395cbf0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d73/95c/5c6d7395cbf0b.jpg ЖКХ В профильной Нацкомиссии пригрозили санкциями против нарушителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) анонсировала проверки облгазов из-за получения украинцами завышенных платежек за газ. Об этом заявила глава Нацкомиссии Оксана Кривенко во время селекторного совещания по обеспечению населения централизованным теплоснабжением, передает "5 канал".

Проверки состоятся уже в марте, а нарушителей ждут штрафы, предупредила Кривенко.

"В марте будут проведены внеплановые проверки операторов газораспределительных сетей, относительно доначисления объемов... Будут подробно проверенные объемы потребления природного газа бытовыми потребителями и те платежки, которые им выставлены с учетом таких доначислений. Такие проверки будут продолжаться по каждому оператору газораспределительных систем в течение пяти дней. Мы подробно проанализируем все выставленные счета. И в случае выявления нарушений и невыполнения решений НКРЭКУ будем применять санкции", - сообщила Кривенко.

Напомним, в январе украинцы, у которых не установлены счетчики газа получили "драконовские" платежки. В "Нафтогазе" тогда призвали направлять жалобы на правительственную горячую линию. В компании отметили, что снова действует "безумная норма" потребления газа – 9,8 кубометра на человека.

Позже выяснилось, что облгазы отменили через суд норму в 3,3 кубометра газа. Поэтому Кабмин был вынужден снова принимать решения об установлении нормы потребления газа, при каждой попытке отмены через суд, уменьшая ее на 0,01 куб. м. На данный момент норма потребления газа установлена на уровне 3,29 куб. м

При этом чиновники уверены – проблема исчезнет, как только все потребители обзаведутся счетчиками газа. Поэтому "Нафтогаз" обязали обеспечить украинцев бесплатными счетчиками. Компания уже внесла расходы на установку счетчиков в финансовый план.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, проверки, платежки, НКРЭКУ, норма потребления

Вы сейчас просматриваете новость " Облгазы Украины проверят из-за завышенных платежек". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмена постановления о формировании цены на газ: в Кабмине сделали заявление

Вчера, 21:09

Рябчук сообщил, что Кабмин подаст апелляцию на решение киевского суда

Формирование цены на газ для населения: суд отменил решение Кабмина

Вчера, 15:53

Дело рассматривалось с 2016 года, оно затянулось из-за смены состава коллегии судей

Тарифы на газ для украинцев: появился комментарий Коболева

Вчера, 14:29

Глава "Нафтогаза" напомнил, что повышение стоимости газа – условие Международного валютного фонда

Украина может добывать больше собственного газа – Гройсман

3 марта, 02:45

По словам премьер-министра, основной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение Украины собственным газом

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

В Севастополе брутально уничтожили символ русского мира (Видео)

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Кандидат в президенты Литвиненко задекларировала квартиру

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Бориспольский экспресс не пользуется особой популярностью
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Ани Лорак снова собирается замуж?

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство