Облгазы Украины проверят из-за завышенных платежек

В профильной Нацкомиссии пригрозили санкциями против нарушителей

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Облгазы Украины проверят из-за завышенных платежек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d73/95c/5c6d7395cbf0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d73/95c/5c6d7395cbf0b.jpg 2019-03-05T14:40:05+02:00 ЖКХ В профильной Нацкомиссии пригрозили санкциями против нарушителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) анонсировала проверки облгазов из-за получения украинцами завышенных платежек за газ. Об этом заявила глава Нацкомиссии Оксана Кривенко во время селекторного совещания по обеспечению населения централизованным теплоснабжением, передает "5 канал".

Проверки состоятся уже в марте, а нарушителей ждут штрафы, предупредила Кривенко.

"В марте будут проведены внеплановые проверки операторов газораспределительных сетей, относительно доначисления объемов... Будут подробно проверенные объемы потребления природного газа бытовыми потребителями и те платежки, которые им выставлены с учетом таких доначислений. Такие проверки будут продолжаться по каждому оператору газораспределительных систем в течение пяти дней. Мы подробно проанализируем все выставленные счета. И в случае выявления нарушений и невыполнения решений НКРЭКУ будем применять санкции", - сообщила Кривенко.

Напомним, в январе украинцы, у которых не установлены счетчики газа получили "драконовские" платежки. В "Нафтогазе" тогда призвали направлять жалобы на правительственную горячую линию. В компании отметили, что снова действует "безумная норма" потребления газа – 9,8 кубометра на человека.

Позже выяснилось, что облгазы отменили через суд норму в 3,3 кубометра газа. Поэтому Кабмин был вынужден снова принимать решения об установлении нормы потребления газа, при каждой попытке отмены через суд, уменьшая ее на 0,01 куб. м. На данный момент норма потребления газа установлена на уровне 3,29 куб. м.

При этом чиновники уверены – проблема исчезнет, как только все потребители обзаведутся счетчиками газа. Поэтому "Нафтогаз" обязали обеспечить украинцев бесплатными счетчиками. Компания уже внесла расходы на установку счетчиков в финансовый план.

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