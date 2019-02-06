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"Оппозиционный блок" настаивает на списании задолженности населения за услуги ЖКХ

Сегодня, 16:15

Речь идет о "катастрофической для бюджета" сумме в 50 млрд грн

Александр Долженков / Фото: opposition.com.ua
Александр Долженков / Фото: opposition.com.ua.
"Оппозиционный блок" настаивает на списании задолженности населения за услуги ЖКХ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ae9/0a6/5c5ae90a688ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ae9/0a6/5c5ae90a688ba.jpg ЖКХ Речь идет о "катастрофической для бюджета" сумме в 50 млрд грн

Фракция "Оппозиционного блока" в Верховной Раде настаивает на рассмотрении законодательных инициатив по списанию задолженности населения за оплату ЖКХ. Об этом заявил народный депутат от "Оппоблока" Александр Долженков во время выступления в Верховной Раде в среду, 6 февраля, сообщает пресс-служба политической силы.

Оппозиционный политик призвал народных депутатов немедленно внести изменения в бюджет текущего года по списанию или реструктуризации задолженности населения Украины в 50 млрд грн по оплате за услуги ЖКХ. Он напомнил, что в декабре 2018 года задолженность выросла на 7 млрд грн.

"Вы говорите о европейскости, но не хотите замечать неотложных насущных вопросов, существующих в государстве. Ведь эти проблемы касаются каждого гражданина", – отметил он.

Александр Долженков акцентировал, что "Оппозиционный блок" настаивает на первоочередном рассмотрении его законодательных инициатив, связанных со списанием и реструктуризацией задолженности населения по оплате за услуги ЖКХ.

"50 млрд грн – это катастрофическая для бюджета сумма, но вы не имеете морального права перекладывать на простых граждан эти проблемы. Не может население платить пеню в условиях, когда существует настолько большая задолженность", – подчеркнул народный депутат.

Политик убежден, что нынешняя власть пытается отвлечь внимание людей от первоочередных вопросов пустыми разговорами о языке, вере, армии, интеграции в ЕС и НАТО.

"Это пустые обещания, которые они не смогут реализовать. Хуже и циничнее то, что власть осознает, что этого не будет. Полноправное членство в ЕС не ограничивается только поправками в преамбулу Конституции – необходимо внесение изменений относительно делегирования Украиной своих суверенных полномочий. То есть власть живет в своей параллельной реальности, своей жизнью, а украинские граждане тем временем даже не живут, а выживают", – констатировал Александр Долженков.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинцы заметно нарастили долги за "коммуналку" – плюс 23 миллиарда за год . Больше всего потребители недоплатили за услуги газоснабжения. Задолженность украинцев по оплате услуг ЖКХ к концу декабря 2018 года достигла 55,6 млрд грн.

 

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Тег коммуналка, жхк, задолженность, оппоблок

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