Опубликована карта выплат монетизированных субсидий пенсионерам

Карту обнародовала пресс-служба "Укрпочты"

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Опубликована карта выплат монетизированных субсидий пенсионерам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e3/0aa/5c88e30aa1d23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e3/0aa/5c88e30aa1d23.jpg 2019-04-10T13:58:00+03:00 ЖКХ Карту обнародовала пресс-служба "Укрпочты"

Оператор почтовой связи "Укрпочта" в марте выплатил 1,9 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг украинцам, которые получают пенсии через почтовые отделения. Об этом 10 апреля информирует пресс-служба компании.

Такие выплаты получили около одного миллиона пенсионеров, а средний размер таких субсидий составил 1884 грн.

"По максимальному среднему размеру субсидий лидируют области – Черниговская (3042 грн), Ивано-Франковская (2801 грн), Волынская (2130 грн), а минимальный средний размер субсидий зафиксирован в Донецкой (1493 грн), Николаевской (1445 грн) и Одесской (1258 грн) областях. Максимальный размер монетизированных субсидий составил 9273 грн", – сказано в сообщении.

При этом, по данным компании, наибольшие суммы выплат зафиксированы:

в Киеве и Киевской области – более 190,7 млн грн для почти 106 тысяч пенсионеров;

в Харьковской области – более 154,8 млн грн для почти 80 тысяч пенсионеров;

во Львовской области – более 114 млн грн для более 60 тысяч пенсионеров.

Инфографика: "Укрпочта"

В сообщении также говорится, что пенсионеры получают субсидии наличными через почтальонов в день получения пенсии и могут вовремя оплатить коммунальные услуги, используя субсидию.

"Для информирования о начислении субсидии и механизме выплаты "Укрпочта" доставила каждому получателю (около 4 млн граждан) персональные сообщения. Ежемесячно получатели субсидий будут получать средства за предыдущий календарный месяц. Срок действия пилотного проекта – март-май 2019 года", – добавила пресс-служба.

Напомним, выплаты субсидий наличными начались с 4 марта, а через систему Ощадбанка – с 12 марта. По данным Минсоцполитики, общая сумма мартовских выплат составила 5,7 млрд гривен.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, 2,3 млн хозяйств получают выплаты через Пенсионный фонд Украины, а около 1,2 млн – через Ощадбанк.

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