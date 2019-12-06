Отключение должников: коммунальщикам хотят разрешить ломать двери квартир

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Должников по коммунальным услугам в скором времени могут начать принудительно отключать от этих услуг. Причем замок на двери не станет препятствием: поставщикам коммунальных услуг хотят разрешить "несанкционированный доступ" в жилище должников. То есть доступ путем взлома дверей либо окон.

Такие перспективы вырисовываются после знакомства с текстом законопроекта №2458, который зарегистрирован в Верховной Раде и уже даже получил одобрение профильного комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В принципе, норма о том, что коммунальные службы имеют право проникать в жилище любого украинца без разрешения хозяев, имеется в законодательстве и сейчас. В законе "О жилищно-коммунальных услугах" записано: "В неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества… может быть осуществлен доступ к жилью, другому объекту недвижимого имущества без получения согласия его собственника (пользователя) (несанкционированный доступ) для проведения осмотра и ликвидации или предотвращения аварии".

Теперь статью предлагается дополнить: "В неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества, а также для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги…"

Эксперты в жилищно-коммунальном хозяйстве считают такую норму недопустимой.

"Нельзя проникать в жилье без санкции суда, чтобы отключить его от коммунальной услуги. Частная собственность незыблема, нельзя в нее проникать, кроме как по решению суда или когда правоохранительные органы преследуют преступника. Работники коммунальных служб тоже могут проникнуть в жилище, если там авария – чтобы ликвидировать ее или предотвратить. Но проникать, чтобы отключить за долги – это людоедская норма, по-другому я ее назвать не могу. У нас существует проблема, связанная с невозможностью взыскивать задолженности за коммунальные услуги. У нас неработающая судебная система и в три раза более неработающая система исполнения судебных решений. И проблему в этой неработающей сфере решили переложить на коммунальщиков. В данном случае существуют очень большие риски и соблазны для поставщиков коммунальных услуг – решать, что мы должны делать, сколько должны платить и т.д", – говорит глава Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью, кандидат юридических наук Андрей Никончук.

Заметим, что законопроект №2458, который называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг", изначально, похоже, ставил задачей только упорядочить процесс заключения договоров (уточнить виды договоров) о предоставлении ЖКУ и некоторые другие вопросы, возникшие после вступления в силу нового закона "О жилищно-коммунальных услугах". О том, что этим же законопроектом предполагается ввести такое социально важное новшество, как разрешение исполнителям коммунальных услуг вламываться в квартиры к должникам и отключать их коммуникации от жилкомуслуг, в пояснительной записке к законопроекту не говорится ни слова. Соответственно, в пакете документов к законопроекту нет никаких объяснений, зачем такая норма вводится и каким может быть эффект. Ни слова о таких изменениях не говорится и в выводах профильного комитета.

Один из авторов законопроекта, народный депутат Алексей Кучеренко, утверждает, что поправка о несанкционированном доступе в жилище появилась в тексте законопроекта не сразу.

В то же время Андрей Никончук в комментарии сайту "Сегодня" сказал, что на его вопрос о скандальной норме глава Министерства развития общин и территорий Алена Бабак ответила, что удивлена ее появлением в проекте закона.

"Вчера [4 декабря] министр Алена Бабак презентовала план работы министерства на пять лет, и я сказал как раз об этом законе – что это людоедская норма. Она ответила, что ее удивляет появление этой нормы в законе, что изначально о ней речь не шла", – рассказывает Андрей Никончук.

Кто все-таки внес в законопроект скандальные поправки, надеемся, выяснится позже. Однако уже сейчас юристы сомневаются в конституционности подобной нормы.

"Следует отметить, что право на несанкционированный доступ к жилищу уже предусмотрено действующим законодательством – ст. 30 Конституции Украины и ч. 4 ст. 29 Закона Украины "О ЖКУ". Законопроектом №2458 предлагается расширить перечень случаев, при которых у работников коммунальных служб возникает право несанкционированного доступа в дома и квартиры граждан. Несанкционированный доступ в дома для предотвращения аварий полностью оправдан насущной необходимостью и соответствует положению ст. 30 Конституции Украины, поскольку в случае аварии может пострадать имущество соседей. А вот предоставление такого права для отключения от коммунальных услуг за долги этой статье Конституции, на мой взгляд, не соответствует, поскольку не может быть следствием существования неотложных случаев. Кроме того, предоставление такого права работникам коммунальной сферы может привести к злоупотреблениям. Ведь повторное подключение будет стоить денег, а судиться, чтобы доказать незаконность отключения, – тоже долго и дорого. Подобная судебная тяжба может занять от 2 месяцев до полугода. Кто сможет так долго находиться без света и тепла, без воды и канализации?", – говорит Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Юрист уточнил, что подобные нормы, конечно, практикуются в некоторых странах, однако в качестве примера смог привести только авторитарные – Россию и Беларусь.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что коммунальщикам позволят вывозить из дворов брошенные автомобили.

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