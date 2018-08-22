Открытый список: Рева рассказал, зачем нужен реестр получателей субсидий

Сегодня, 14:18

Министр признал, что ресурс пока работает с перебоями

Фото: : А. Яремчук
Фото: : А. Яремчук

Открытый реестр субсидиантов, который начал работать в Украине с 1 июля 2018 года, упрощает многие процедуры, связанные с системой субсидий. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

В частности, по данным чиновника, запуск реестра позволил обнаружить 20 тысяч граждан, которые получали двойную субсидию – 90% из этих субсидиантов были зарегистрированы сразу в двух регионах Украины.

"Система сразу выбрасывает двойников и мы реально видим, кто пытается получить больше, чем ему положено", – отметил Рева.

При этом он признал, что пока что реестр работает с перебоями, но заверил, что скоро это будет исправлено. 

Министр напомнил, что информация отображается в реестре исключительно с учетом норм закона о защите персональных данных.

Напомним, с 1 октября 2018 года в Украине отменят субсидии для тех, у кого нет счетчика газаСоответствующее постановление правительство приняло сегодня, 22 августа. С мая 2018 года условия выдачи субсидий ужесточились – с помощью новых правил чиновники стараются минимизировать количество тех, кто получает субсидии, имея высокий, с точки зрения социальных норм, доход.

Ранее журналисты "Сегодня" разобрались, что делать, если забирают субсидию:
субсидии, реестр, перечень, Рева

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Источники:

Интерфакс-Украина, УНИАН

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