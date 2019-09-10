Отопительный сезон: из-за России в Украину едут американские эксперты

Делегация отправится в знак приверженности энергобезопасности Украины и по просьбе Офиса Зеленского

/ Фото: Flickr

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая будет помогать в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.

Об этом сообщается во вторник, 10 сентября, на странице посольства США в Украине в Facebook.

Отмечается, что делегация отправится в знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Офиса президента Владимира Зеленского.

"Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России", – говорится в сообщении.

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В посольстве добавили, что делегация будет сотрудничать с украинскими экспертами для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии.

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