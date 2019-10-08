Отопительный сезон: как сэкономить на коммунальных услугах

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук перед началом отопительного совета дал советы, как сэкономить на услугах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Они опубликованы на сайте ведомства 8 октября.

Он назвал четыре действенных инструмента по энергоэффективности для каждой общины:

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именно комплексная термомодернизация здания, в том числе в рамках "теплых кредитов", дает 40-50% и более экономии расходов на услугах ЖКХ;

благодаря энергосервису экономия энергопотребления в бюджетных учреждениях достигает 70% без всякой бюджетной инвестиции;

в Украине есть реальные успешные примеры использования биомассы для генерации тепловой и электрической энергии;

европейский опыт доказывает эффективность генерации энергии из мусора, который в ближайшее время должен применяться в различных городах Украины.

Как писали новости "Сегодня", Программа деятельности правительства предусматривает, что за пять лет украинцы, которые живут в многоквартирных домах, станут потреблять на 20% меньше энергии на отопление и горячее водоснабжение.

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