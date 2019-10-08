Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

Отопительный сезон: как сэкономить на коммунальных услугах

8 октября, 14:14

Практические советы дал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук перед началом отопительного совета дал советы, как сэкономить на услугах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Они опубликованы на сайте ведомства 8 октября.

Он назвал четыре действенных инструмента по энергоэффективности для каждой общины:

Реклама

  • именно комплексная термомодернизация здания, в том числе в рамках "теплых кредитов", дает 40-50% и более экономии расходов на услугах ЖКХ;
  • благодаря энергосервису экономия энергопотребления в бюджетных учреждениях достигает 70% без всякой бюджетной инвестиции;
  • в Украине есть реальные успешные примеры использования биомассы для генерации тепловой и электрической энергии;
  • европейский опыт доказывает эффективность генерации энергии из мусора, который в ближайшее время должен применяться в различных городах Украины.

Как писали новости "Сегодня", Программа деятельности правительства предусматривает, что за пять лет украинцы, которые живут в многоквартирных домах, станут потреблять на 20% меньше энергии на отопление и горячее водоснабжение.

В тренде
В Украине не работает закон о сортировке мусора: названы две причины

Ранее в Украине стартовала новая программа по утеплению домов. В Кабмине рассчитывают на серьезную экономию ресурсов:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ЖКХ коммуналка экономия отопительный сезон Сергей Савчук энергоэффективность

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы будут экономить на отоплении и горячей воде – план Кабмина
Украинцы будут экономить на отоплении и горячей воде – план КабминаЖКХ
Перевод часов, отказ от мелочи и новые правила получения субсидий: что ждет украинцев в октябре
Перевод часов, отказ от мелочи и новые правила получения субсидий: что ждет украинцев в октябреУкраина
Отопительный сезон: в Украине готовят новые проверки субсидиантов
Отопительный сезон: в Украине готовят новые проверки субсидиантовЖКХ
Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергии
Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергииКоммуналка
Субсидии и льготы по новым правилам: что изменилось и кто получит помощь
Субсидии и льготы по новым правилам: что изменилось и кто получит помощьЖКХ
В Украине стартовало финансирование пенсий и субсидий за месяц
В Украине стартовало финансирование пенсий и субсидий за месяцЖКХ

Новости партнеров

Loading...