Отопительный сезон под угрозой: в "Нафтогазе" озвучили проблему

Подача обл- и горгазами неполного объема данных для реестра абонентов ставит под угрозу прохождение отопительного сезона. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"То, что облгазы не передали данные для создания реестра абонентов, который с 21 октября начнет работу – это ставит под угрозу работу всего рынка газа … Их база, которую они нам передали, почему-то не полная. Именно из-за этого есть серьезные риски по работе в отопительном сезоне", – сказал Коболев.

Коболев уверен, что подача неполных данных является саботажем.

"Те абоненты, которых нет в системе, – на них поставщик не может подать заявку на подачу газа. Мы анализировали своих клиентов, а у нас есть более 400 тепловиков – по состоянию на середину сентября облгазы ввели в базу 150 тепловиков. Еще 250 "потерялось" и это не случайность – это целенаправленный саботаж. Я абсолютно уверен… и есть доказательства, что это саботаж запуска нормальной работы рынка газа", – подытожил Коболев.

Как сообщалось, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ ранее признало наличие проблем с подготовкой к предстоящему отопительному сезону в некоторых городах.

В то же время, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина полностью готова к отопительному сезону, а ответственность за его своевременный старт несут муниципалитеты:

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