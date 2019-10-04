Отопительный сезон: в "Нафтогазе" рассказали о запасах газа

Фото: "Нафтогаз Украины"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 октября превысили 20,5 млрд куб. м. Об этом сегодня, 4 октября, написала пресс-служба "Нафтогаза Украины" в Twitter.

На размещенной инфографике указано, что на аналогичную дату прошлого года запасы газа в ПХГ составляли 16,3 млрд куб. м.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала закачку природного газа с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м, а министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

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В августе "Нафтогаз" запустил новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могли купить газ в сентябре по низкой летней цене, чтобы использовать его в течение отопительного сезона. Предложением воспользовались более 50 тыс. семей.

Мы также узнали, как продвигается подготовка к зиме в городах Украины, кто может остаться без тепла и по каким ценам украинцы могут оплатить газ для отопления:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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