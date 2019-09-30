Отопительный сезон: в Украине готовят новые проверки субсидиантов

Не все депутаты Рады готовы голосовать за законопроект, который введет верификацию выплат задним числом

Реклама

Сентябрь 2019 года выдался холодным, а потому отопительный сезон может начаться раньше, чем планировали. Уже с сегодняшнего дня, 30 сентября, в детсадах, больницах и школах Киева готовы включать тепло по индивидуальным заявкам. Новости "Сегодня" решили узнать, во сколько в этому году обойдется горячие батареи, и что будет с субсидиями.

В Государственном агентстве по энергоэффективности подсчитали тарифы: самые дорогие гигакалории оказались в Херсонской области (1689 грн), чуть дешевле – в Черкасской (1644 грн). А дешевле всего тепло обойдется в Черновицкой области (994 грн). Киевляне же за единицу тепла отдадут 1154 грн.

На прошлой неделе было принято и еще одно важное решение. Минрегионстрой разрешил жителям многоэтажек всем домом отсоединяться от централизованного отопления и горячей воды, а вместо этого устанавливать бойлеры и газовое или электрическое индивидуальное отопление.

И уже в ближайшие дни начнут насчитывать субсидии на отопительный сезон. Количество получателей помощи, по подсчетам Госстата, сократилось до 2,5 млн. Причем государство собирается снова почистить списки субсидиантов.

Всего в этому году оформили субсидии уже 100 тысяч киевлян. Когда включат отопление, ожидается еще 80 тысяч. Но украинцев, которые получают жилищные льготы, напугали два законопроекта. Так,в госбюджет на 2020 год депутаты заложили на субсидии на 7,5 млрд гривен меньше, чем в прошлом году. А еще в первом чтении одобрен закон "О верификации выплат". Он разрешает задним числом проверять, не обманул ли получатель помощи государство. Если это докажут, субсидии отберут.

12-я статья этого законопроекта – "Ретроспективная верификация". По ней планируют проверить всех, кому назначили помощь еще три года назад. Вот основные причины отказа в субсидии:

у семьи есть автомобиль, возраст которого составляет менее пяти лет;

квартира площадью более 120 кв. м или дом более чем на 200 "квадратов";

крупное наследство, которое можно расценить как доход;

одноразовая покупка на 50 тысяч гривен.

Если такой покупкой является объект, который не нужно регистрировать (не авто, не недвижимость), например, путевка или мебель, устанавливать факт покупки должны будет налоговая инспекция. Для этого ей уже настроили автоматический обмен информацией с Государственной фискальной службой и Пенсионным фондом.

Читайте также: Перевод часов, отказ от мелочи и новые правила получения субсидий: что ждет украинцев в октябре

В столичном Департаменте социальной политики уверяют, что получили доступ даже к базе данных полиции и Миграционной службы. Но советуют не паниковать. Ведь такие проверки осуществляются уже четыре года, а задним числом выявили только три мошенничества.

"У нас выявили три случая сокрытия имущества более чем на 50 тысяч гривен. Обычно это земельные участки на территории других областей Украины", – говорит директор департамента соцполитики Киеврады Максим Бученко.

Предполагается, что верификация усилится в регионах, у которых еще нет электронного документооборота.

Однако не все депутаты торопятся голосовать за этот закон. Их аргументы – такие же, как и у адвоката Владимира Блащука. Он не понимает, как можно давить проверками при нынешнем качестве самих коммунальных услуг.

"Возможность отказать в предоставлении субсидии лицу, имеющему задолженность... Что такое задолженность? 1.26 Были ли эти услуги? У вас зимой должно быть в квартире по закону не менее 18 градусов, а у вас было 15. Вам была предоставлена услуга? У меня, кстати в квартире зимой бывает 7 градусов", – возмущается адвокат.

В Украине – четыре миллиона реальных льготников. И на них правительство решило сэкономить, выделив на субсидии 47 млрд гривен вместо 55. Министр социальной политики считает, что этого хватит. По ее словам, зарплаты вырастут, а потому помощи украинцы попросят меньше.

"За счет индексации пенсий, увеличения уровня минимальной зарплаты доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам", – объяснила глава Минсоцполитики Юлия Соколовская.

Экономист Дмитрий Монин подтверждает такие правительственные расчеты.

"Даже в этом году не будут выбраны те 55 млрд гривен, которые были заложены в бюджет. Сейчас Минфин планирует 47 млрд. Я поэтому думаю, что эта сумма – она все равно завышена. На субсидии потратят меньше. Тем более, что все они будут монетизированы", – говорит Монин.

Напомним, ранее в Украине подсчитали средний размер субсидии. В августе 2019 года сумма на одно украинское домохозяйство увеличилась на 46,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама