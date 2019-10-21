Отопление в Украине может подорожать: с чем это связано

Власти уверяют: пока что цены на вырастут; у коммунальщиков - свои расчеты

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Отопительный сезон, который обычно начинается 15-16 октября, пока откладывается из-за затянувшегося бабьего лета. Н по заверениям Кабмина и "Нафтогаза", теплокоммунэнерго уже готовы обеспечить горожан централизованным отоплением. Вот только по каким ценам, пока не ясно. Дело в том, что тарифы на горячую воду и отопление рассчитывают на местах и утверждают Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как пишет сайт "Сегодня", коммунальщики из всех областей наперебой просят НКРЭКУ повысить тарифы. В среднем тепло и горячая вода для населения должны неизбежно дорожать на 20-30%, уверяют коммунальщики.

Свои расчеты они мотивируют тем, что с 1 января 2020 года в Украине начнет работать рынок газа, из-за чего его цена для коммунэнерго может вырасти на 30-50% и более. К слову, цена на газ для промышленности, действительно, уже заметно растет – "плюс" 20% с 1 ноября. Власти пока уверяют, что повышения тарифов для населения не планируется, но четких гарантий никто не дает.

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Как известно, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу закон о рынке природного газа, который лишил НКРЭКУ права устанавливать цен на природный газ для промышленности. С тех пор "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях. С 2020 года такая же схема должна заработать и с ценой на газ для населения. От цены на газ напрямую зависят тарифы на тепло и горячую воду.

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