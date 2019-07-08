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Пенсионеры активно получают субсидии наличными: "Укрпочта" назвала суммы

8 июля, 17:44

Пенсионерам выплачивают "живые" деньги на почте или с доставкой на дом

Фото: Getty Images

"Укрпочта" с момента запуска монетизации субсидий на оплату коммунальных услуг – за март-май 2019 года – выплатила 4,8 млрд пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения. В целом выплаты получили более миллиона пенсионеров, сообщила пресс-служба национального почтового оператора.

Средняя сумма выплаченных субсидий за март-май составила на уровне 1500 грн. Максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил 9 273 грн, в апреле – 11 062 грн, в мае – 9 326 грн.

"Укрпочта" четко выполнила свои обязанности и поставленные задачи в рамках пилотного проекта: субсидии были выплачены и доставлены в установленные сроки; разветвленная сеть компании позволила выплатить средства пенсионерам, доставить наличные в дома или квартиры, отдать "в руки" получателям, и, что важно, принять коммунальные платежи, обезопасив тем самым от накопления долгов", – заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области – более 504 млн грн для почти 117 тысяч пенсионеров, Харьковской – более 392,1 млн грн для более 85 тысяч пенсионеров, Львовской областях – более 296,6 млн грн для более 66 тысяч пенсионеров.

Ранее также пенсионный фонд отчитался, что в июне более 470 тыс. пенсионеров в Украине получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за май. 

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, почему уменьшились расходы на выплату субсидий в Украине


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Тег Укрпочта, субсидии, коммунальные платежи, Смелянский

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