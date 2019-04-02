Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

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Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/241/6f2/5ca2416f2030e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/241/6f2/5ca2416f2030e.jpg 2019-04-02T07:29:00+03:00 ЖКХ Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Реформы в энергосекторе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые хоть медленно, но реализуются в нашей стране, призваны принципиально изменить систему расчетов за энергоносители и, в частности, за жилищно-коммунальные услуги. Если говорить в целом, строится такая система, когда энергоносители и связанные с ними "блага цивилизации", в том числе для бытовых потребителей, будут поставляться только при условии полной оплаты за них. В связи с этим должна усилиться ответственность потребителей за своевременность платежей за предоставленные жилкомуслуги. Эксперты говорят, что стоит ожидать и более суровых наказаний для должников.

Пеня. "Смешная", но неприятная

С 1 мая вводится в действие новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", принятый Верховной Радой еще в 2017 году. Одним из важных нововведений этого закона является возвращение нормы о начислении пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

В законе говорится: "В случае несвоевременного осуществлении платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга".

Пеня будет насчитываться как индивидуальным потребителям (жильцам), так и коллективным – ОСМД, управляющим компаниям – в зависимости от того, кто именно заключил договор на поставку жилищно-коммунальных услуг.

Исключение составят случаи, когда 21-й (и 22-й) день месяца – выходные дни. В законе указано, что "начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем граничного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги".

Если посчитать, суммы пени выходят не такими уж большими. Например, если потребитель задержал платеж размером 100 грн на один день, ему будет начислена пеня размером в 1 копейку. За месяц неуплаты набежит 30 копеек пени. Если долг составляет 1000 грн, за один день просрочки дополнительно насчитают 10 копеек.

При этом стоит учесть, что потребители должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги до 20-го числа каждого месяца. Если такая норма прописана в договоре, пеня будет начисляться с 21-го числа.

В законе указаны только две уважительные причины, когда долги по ЖКУ не будут облагаться пеней. Первая – это если задолженность образовалась из-за того, что государство вовремя не расплатилось с поставщиком жилищно-коммунальной услуги за предоставленные человеку льготы или субсидии. Вторая причина – если потребителю несвоевременно выплачивают зарплату. Однако в таком случае потребитель должен будет предоставить поставщику ЖКУ документ, подтверждающий наличие задолженности по зарплате.

Будет ли насчитываться пеня на те долги, которые появятся после 1 мая, или и на те, которые существуют сейчас, – до конца не ясно. Соответствующих документов мы не обнаружили, не смогли нам помочь в этом и эксперты. По их словам, многие подзаконные акты еще в стадии разработке.

"Сейчас у потребителей еще есть возможность реструктуризировать свои долги. Если же они этого не сделают, логично предположить, что пеня будет насчитываться на всю сумму долга", – считает экономический эксперт, аналитик Борис Кушнирук.

Суды и отключения

Однако введение штрафных санкций (пени) – не единственная мера воздействия на должников, предусмотренная новым законом о жилищно-коммунальных услугах. Кроме этого, исполнители (поставщики) жилкомуслуг имеют право требовать долги в судебном порядке, а также отключать должников от поставок той или иной услуги.

В принципе, такие формы воздействия на должников были предусмотрены и прежним законодательством, но ими пользовались нечасто. Теперь же, после вступления в силу новых правил, предусмотренных законами о жилищно-коммунальных услугах и о коммерческом учете тепла, электроэнергии и т.п., – такие процессы станут более частыми, считают эксперты.

"Есть услуги, которые потребляются индивидуально, и есть услуги, которые потребляются коллективно. Например, потребление воды считается коллективным потреблением, а электроэнергия потребляется индивидуально, за исключением мест общего пользования. Логика законодательства, которое было принято в последнее время, – о коммерческом учете, о жилищно-коммунальных услугах – предусматривает, что любой поставщик жилищно-коммунальных услуг ответственен за доставку услуги до потребителя, с которым заключен договор – индивидуального или коллективного. А потребитель, который заказывает услугу, обязан за нее заплатить. И как он это сделает – это его личная проблема. Сейчас еще издаются подзаконные акты, но многие уже изданы. Например, уже принята и с 1 января введена в действие методика распределения тепла в многоквартирных домах. Ее еще мало кто читал и мало кто понимает, что и как, но она уже есть. Это будет вызывать массу нужных и не нужных эмоций со стороны потребителей. И эти вещи нужно объяснять", – говорит Святослав Павлюк, эксперт Реанимационного пакета реформ по вопросам энергоэффективности.

Недавний пример ужесточения законодательства – едва не случившееся отключение воды жителям многих населенных пунктов из-за того, что 38 водоканалов-должников не реструктуризировали вовремя задолженность и потому не смогли заключить новые договора с поставщиками электричества, в соответствии с правилами, продиктованными реформой энергорынка.

Постановление правительства, изданное за пару дней до начала возможных отключений, отсрочило отключение воды миллионам украинцев, однако не решило проблему.

"Естественно, что теперь водоканалы заинтересованы в том, чтобы с ними рассчитались должники. Следовательно, они будут "давить" на домохозяйства, которые имеют задолженности перед ними. У водоканалов и энергетических компаний есть возможность подать в суд на неплательщика. Если это ОСМД – там вообще легко востребовать долги. Там никто не будет разбираться, кто именно из жильцов должен. Компания – исполнитель услуги просто подает иск против ОСМД как против юридического лица. А в домах, которые обслуживаются управляющими организациями (бывшими жэками), подается иск против конкретных жильцов-должников", – объясняет эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев.

Правда, по закону, прежде, чем отключить квартиру или дом от коммунальной услуги, исполнитель этой услуги должен сначала направить должнику официальное предупреждение. Но он может это уделать буквально на следующий день после истечения граничного срока оплаты коммунальной услуги, который предусмотрен в договоре (например, 20-е число следующего месяца). А вот отключить или ограничить поставку коммунальной услуги исполнитель имеет право не раньше, чем через 30 дней после предупреждения (кроме электроэнергии). Разумеется, в случае, если долг к этому сроку не будет уплачен (вместе с пеней).

Не только угрозы

Отключать должников смогут от водоснабжения, от канализации и от электроснабжения. Исключение могут сделать только для домохозяйств, которые считаются малообеспеченными и являются участниками правительственной программы предоставления субсидий. Однако, как уже заявляли чиновники, наказание для субсидиантов тоже будет. Прежде всего угрожают лишить их монетизированных субсидий, вернув для должников безналичную форму бюджетной компенсации. Если же долги будут расти – лишат субсидий. Ну, а после этого к ним могут применяться формы воздействия, как и для других должников.

В первую очередь должники могут лишиться ценных вещей и машин. Но если долг огромен, есть угроза лишиться даже жилья.

"Насколько мне известно, в Украине пока есть только два судебных решения, по которым злостные должники фактически были лишены жилья. Судебные исполнители были обязаны продать квартиры этих людей и покрыть их долги перед поставщиками коммунальных услуг. Однако это долгий процесс, и эти решения еще на стадии апелляции. Но факт то, что прецеденты уже были", – говорит Геннадий Рябцев.

Эксперт считает, что эти случаи могут стать гораздо более массовыми, как только будут полностью определены правила на соответствующих рынках.

"На рынке электрической энергии правила уже практически полностью определены и в течение года, я думаю, они все заработают. По газовому рынку ситуация сложнее, там все будет зависеть от того, когда будет введено суточное балансирование. По рынку жилищно-коммунальных услуг все сложнее, поскольку это сфера ответственности местных органов самоуправления. Все будет зависеть от тех решений, которые будут приняты на местном уровне", – говорит Рябцев.

Схожие предположения высказывает и Святослав Павлюк,.

"По моему мнению, интерес поставщика – не в том, чтобы отключить потребителя, а в том, чтобы получить от него деньги. И, скорее всего, более активно будут происходить процессы, как, например, в Беларуси, когда поставщики подают в суд на должников. Квартиры должников будут продаваться с аукциона, а их самих начнут выселять. Конечно, в первую очередь исполнительная служба может попытаться продать ваш телевизор или автомобиль. Жилье будет продаваться в последнюю очередь. Но такой ситуации, как раньше, когда годами можно было не платить за коммунальные услуги, и вам за это ничего не будет – такой ситуации больше быть не может", – говорит эксперт.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.