Переход на LED-лампочки: готовы ли украинцы к экономии по-европейски

С 1 сентября в Европейском Союзе запрещается использовать галогенные лампы – это вид ламп накаливания, в баллон которых добавлен буферный газ. Европейские потребители уже подсчитывают, сколько сэкономят на переходе на светодиодные модели.

"Я полностью поддерживаю идею диодных ламп, у меня дома только такие, они сохраняют энергию, а следовательно, и планету. Да, установка дорогая. Но окупается за два года, дальнейшее использование становится прибыльным", – рассказывает житель Брюсселя.

Журналисты "Сегодня" решили выяснить, готовы ли украинцы к LED-лампочкам, которые потребляют в пять раз меньше энергии, чем галогенные.

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Как уверяет директор магазина электроники Олег Столяров, спрос на LED-лампы в Украине растет.

"Сегодня посмотрел ради интереса, какое было падение [продаж] по сравнению с 2016 годом по лампам накаливания. В два с половиной раза", – отмечает Столяров.

Но большинство украинцев до сих пор не понимают разницы между моделями лампочек. Например, жительница Киева Наталья пришла купить самую дешевую лампу – для коридора общежития. А некоторые и вовсе комбинируют лампочки разных типов.

"Я их комбинирую, потому что у LED очень короткий спектр, и это сказывается на глазах, устаешь. А лампы накаливания выдают больший спектр – глаза не так утомляются", – отмечает киевлянин.

Вот только специалисты с этим категорически не согласны.

"Это связано с тем, что в быту мы привыкли видеть лампы накаливания. И вот мы считаем, что оптимальный свет -желтый. На самом деле эталон света белый. Мы живем в помещениях, которые просто нас угнетают своей темнотой, повесели люстру в центре зала на три рожка, повесели туда три лампочки по 100 ватт и радуемся, что у нас светло. На самом деле – это темно", – уверен Столяров.

Эксперт подчеркивает – для полноценного освещения комнаты в 20 квадратных метров при высоте потолка 2,5 метра нужно как минимум 10 ламп накаливания. А вот лампочек нового поколения – всего три.

Служат LED-лампы в несколько раз дольше и экономят электричество. Правда, эта модель втрое дороже обычных ламп, а потому не всем украинцам по карману.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как сэкономить свет, и определили все плюсы и минусы люминисцентных и светодиодных лампочек.