Плесень атакует квартиры украинцев: как справиться с проблемой (видео)

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Плесень любит город. Американские исследователи обнаружили, что в сельских домах грибка значительно меньше, чем в квартирах. Мол, в городах выше влажность и меньше солнечных лучей. А эти факторы как раз способствуют размножению плесени.

"Плесень возникает там, где есть "точка росы". Где есть конденсат, вода – там заводится плесень. Точка росы зависит от двух параметров. Первая – это температура, вторая – влажность", – объясняет Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Чтобы избавиться от плесени в квартире, специалисты советуют побороть первопричину. Стоит лучше обогревать дом и улучшить вентиляцию, вплоть до установки дополнительных вытяжек. Но если эти средства не помогают, переходите к тяжелой артиллерии – бытовой химии.

"Есть два типа химии: первая – которая выедает, отбеливает. Возможно даже на хлорных основах. И вторая – химия, которая покрывает, формирует микропленку и защищает от дальнейшего появления", – говорит Александр Скрипак, который профессионально занимается выведением плесени.

Из простейших средств специалисты советуют использовать перекись водорода или моющие средства с хлором в составе.

"Обои обязательно нужно снимать и обрабатывать уже саму поверхность, саму штукатурку. Если этот грибок запущен, прошел год-два, то возможно придется сбивать и верхние слои штукатурки", – отмечает Александр.

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Химик Сергей Примаченко скептически относится к борьбе с грибком с помощью химии. Мол, все споры так не уничтожить. А чтобы восстановиться, плесени нужно всего два-три дня. Поэтому он тоже советует избавиться первопричин возникновения грибка.

"Если постоянно выводить грибок с помощью веществ, которые содержат хлор, то наглотавшемуся паров человеку тоже будет плохо", – говорит Сергей.

Химик напоминает: менее вредными для здоровья будут дезинфекционные средства с борной кислотой или ионами серебра.

Также ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что делать, если из-за ЖЭКа в квартире появляется грибок.

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