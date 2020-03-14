Почему могут прийти платежки с огромными цифрами: эксперты назвали причины

Платежки с огромными цифрами могут прийти из-за того, что в квартире отсутствуют счетчики, либо же их показания не вовремя передают

Недавно киевлянке только за отопление в январе пришла платежка в 53 тыс. грн. У нее единственной среди всех жильцов 23-этажного дома не было счетчика. Получается, соседи платили исключительно за то тепло, которое потребляли, а разница, которая образовалась между придомовым счетчиком и суммарными показателями счетчиков со всех квартир, и насчиталась жительнице без счетчика.

Эксперты рассказали, из-за чего украинцам могут прийти платежки с фантастическими цифрами.

Евгений Козелько, юрист, адвокат ЮК "Тарасов и партнеры" разъясняет, что в Украине жилищно-коммунальные услуги предоставляются только на договорной основе. Т. е. потребитель сначала должен заключить договор с соответствующим исполнителем коммунальным услуг, установить счетчик и уже оплачивать коммуналку по факту. Если же человек по какой-то причине заключать договор не хочет, но услуги вес же потребляет, он обязан все также за них платить, только в этом случае по установленной норме.

Юрист приводит пример со счетчиками на воду, где действует такая же схема. Так, если в многоквартирном доме установлен придомовой счетчик, но в некоторых квартирах отсутствуют индивидуальные счетчики, им придется оплачивать услуги согласно показаниям домовых счетчиков.

"В случае оборудования всех квартир индивидуальными счетчиками – потребители, у которых нет счетчиков, или те, которые не сняли и не передали показания квартирного счетчика исполнителю, оплачивают услуги согласно показаниям домовых счетчиков. Не считая расхода воды исполнителя и суммарных расходов воды по показаниям всех квартирных счетчиков. Разница распределяется между потребителями, не имеющими квартирных счетчиков, и потребителями, которые не сняли и не передали показания квартирного счетчика исполнителю", – поясняет Козелько.

Олег Горецкий, адвокат, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры" в свою очередь отметил, что если в многоквартирном жилом доме установлен домовой счетчик тепла, но не у всех жильцов в квартирах установлены счетчики тепла, то собственники таких квартир (без счетчиков) оплачивают полученное тепло по показаниям домового счетчика пропорционально площади своей квартиры. А вот в случае, когда есть домовой счетчик и отсутствует квартирный – следует применять правила, установленные "Методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг", которая вступила в силу в начале 2019 года.

"Киевлянке, которая получила космическую платежку за тепло на 53 тыс. гривен, следует обратиться к Киевтеплоэнерго с запросом с целью уточнить, взята ли при составлении ей квитанции на оплату тепловой энергии указанная методика. Eсли Киевтеплоэнерго в ответе на обращение киевлянки напишет, что ими не взята во внимание методика, тогда следует обратиться в организацию, которая сможет самостоятельно рассчитать верную плату, и исходя из этого обжаловать в суде расчеты Киевтеплоэнерго", – говорит Горецкий.

Правда, в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ ранее сообщали, что новая методика будет работать только для тех потребителей, которые перезаключат договора с поставщиками услуг. Тем не менее, адвокат советует с этим вопросом обращаться в суд, если расчеты все же неправильные, а платежка слишком пугающая.

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"В рамках судебного дела у сторон, в нашем случае – истца, есть право инициировать проведение судебной экспертизы, которая определит правильность расчетов", – поясняет Горецкий и говорит, что все это можно обжаловать в суде.

Помимо отсутствия счетчика, большие платежки могут прийти также в том случае, если не вовремя подавать показатели счетчиков.

"Если не подавать фактические показания счетчиков вовремя, вам будут проведены плановые начисления, то есть фактический объем распределения и потребления природного газа за расчетный период будет определяться на уровне планового месячного объема потребления. А это значит, что может возникнуть ситуация, когда потребитель оплатит больше, чем фактически потребит", – говорит Евгений Ляшук, адвокат ЮКК "Де-Юре".

Но не стоит паниковать, ведь в следующем месяце можно скорректировать показатели с учетом переплаченной суммы, предоставив фактические показания.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Огромные платежки за коммуналку: почему могут прийти и что с ними делать".

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