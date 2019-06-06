Почему рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля: подробности

Большинство депутатов не намерены переносить дату старта на октябрь

Рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля. Верховная Рада не намерена переносить дату старта на октябрь, но часть нардепов хочет отсрочки. Почему предложение профильный комитет рассматривает тайком, а не открыто – депутаты не говорят. А вот на голосование коллегам вопросы рынка вообще пытались протолкнуть обманом. Как чуть не обманули коллег и всю страну, выясняли журналисты "Сегодня".

На заседание пришли 342 депутата. Первым делом голосуют за повестку дня. Вопрос об отсрочке запуска нового рынка электроэнергии даже не планируют рассматривать. На прошлой пленарной неделе авторы уже несколько раз пытались поставить его на рассмотрение. Бесполезно. В этот вторник депутаты из профильного энергетического комитета собрались на тайное закрытое заседание. Когда вышли, еще раз просили коллег перенести старт рынка с 1 июля на 1 октября. Сторонников у этой идеи мало, но авторы не сдаются. Нужные предложения сегодня попытались спрятать в другие законопроекты. Не получилось.

"Законопроект 10357. Мы сегодня смотрели на этот законопроект. Изъяты из этого законопроекта статьи, которые были скрыты действительно, о переносе рынка электрической энергии. К нам подходили коллеги и говорили, что изъяли все эти не слишком понятные поправки в этому законопроекту", – заявила народный депутат Валерия Заружко.

О том, что новый рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, парламентарии решили еще в 2017 году. Тогда был тот же, что и сегодня состав Рады. Подготовка началась. Гранит энергореформы грызли эксперты, министры, профильный комитет. Консультировали, помогали и даже финансировали часть изменений международные организации. Прошло два года. До запуска рынка меньше месяца. Противники реформы говорят, что ничего не получится, и стремятся к осени перенести начало старта. Но в действительности времени было еще больше.

"Я сказал, что с 2012 года, а реально с 2010 года – семь лет было недостаточно, а трех месяцев будет достаточно… Когда мы принимали закон в 2017 году, все было хорошо? Чем быстрее будет запущена система "Прозорро", поверьте, государство и люди от этого выиграют", – заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Для нового рынка нужны правительственные решения, говорили противники реформы. И Кабмин принял все то, чего требовал новый рынок. И вроде большинство проблем решены. Часть парламентариев реформу хвалят, но запуска рынка не хотят.

"Это один из лучших законопроектов, европейских законопроектов в Украине за последние 10 лет о рынке электроэнергии. То, что правительство сегодня концентрируется, – это хорошо. То, что сегодня это делается в определенной степени уже через колено, я думаю, что это плохо", – заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.

Перенести продолжение реформы на бархатный сезон будет означать, что изменений, скорее всего, вообще не будет. В этом уверены и участники рынка, и чиновники. А если Украина откажется от изменений, то конкуренции между поставщиками не будет, а дальше последует повышение тарифов для населения, уверены эксперты.

Ранее НКРЭКУ предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены на электричество для бытовых потребителей в новом энергорынке.

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