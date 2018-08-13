Почему в Украине тарифы на электроэнергию и газ выше, чем в ЕС

В Украине самые дешевые газ и электроэнергия для населения среди 41 страны Европы. Евростат опубликовал статистику за прошлый год по тарифам на электроэнергию и газ для населения в 28 станах ЕС и 13 государствах-соседах. И второй год подряд включил в эти статданные Украину.

Согласно данным Евростата, цена на энергию для среднего домохозяйства в нашей стране в несколько раз ниже, чем тарифы как в ведущих странах Европы (см. инфографику), так и в небогатых странах континента. Например, в Молдове цена на электроэнергию более чем в два раза выше, чем в Украине, а газ — дороже почти на 25%.

Важно отметить, что в Европе газ считают по-другому, чем у нас, — в тепловых единицах (гигаджоулях) вместо объемных (кубометров) (1 тыс. кубометров газа равняется примерно 37,6 гигаджоулей). Как объяснил "Сегодня" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, измерение в тепловых единицах более точное для потребителя энергии, чем объемные.

"Давно назрело, чтобы Украина переходила на измерения газа тепловыми единицами. Но мы технически еще не готовы: наши счетчики настроены на то, чтобы считать газ в объемных величинах. К этому надо идти, потому что нам тяжело будет интегрироваться", — рассказал Омельченко.

По его словам такая разница в тарифах на газ и свет объясняется тем, что в ЕС больший уровень налогов, выше тарифы на передачу электроэнергии, на ее распределение, и в конечном результате это отражается на том, что получает население. При этом Омельченко считает, что тарифы в нашей стране сильно занижены.

"Если брать цену на энергоносители (природный газ, уголь, ядерное топливо), расходы на них в Европе не сильно отличаются от Украины. Но отличаются конечные тарифы. В ЕС действует система регулирования, которая стимулирует вкладывать инвестиции в модернизацию энергосетей. Капиталовложения, которые находятся в тарифе, у нас это пока не внедрено. Объективно говорить, что наши тарифы занижены, особенно это касается населения. Сделать, чтобы они отражали реальность, — очень сложное задание с очень низким платежеспособным спросом населения", — говорит эксперт.

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В свою очередь, некоторые тарифы на производство электроэнергии в Украине даже выше, чем в Европе.

"Если брать тепловую генерацию, то там ситуация приблизительно одинакова. Если брать генерацию из возобновляемых источников энергии — "зеленый тариф", закрепленный законодательно, — можно сказать, что у нас он один самых больших в Европе. Если сравнивать тарифы для атомных электростанций — у нас существенно ниже тариф, чем в атомной энергетике ЕС", — говорит Омельченко.

Эксперт считает, что в будущем Украина перейдет на те модели энергорынка, которые действуют в Европе.