Почему в Украине урезают субсидии: эксперты дали ответ

Из-за проверок и роста зарплат все меньше людей могут претендовать на льготы от государства

Грядет отопительный сезон, и в связи с этим ситуация с субсидиями в Украине становится одной из самых обсуждаемых. В правительстве постоянно предлагают нововведения, правила для получения субсидий продолжают ужесточать, а официальная статистика и вовсе говорит о том, что все меньше и меньше украинцев становятся счастливыми обладателями компенсаций от государства. "Сегодня" разобралась, что происходит с субсидиями в Украине, почему количество их получателей сокращается и каких изменений ждать в скором будущем.

Что с субсидиями

С 1 мая в Украине значительно урезали количество тех, кто пользовался субсидиями. В правительстве мотивировали нововведения необходимостью лишить государственных компенсаций тех, кто скрывает свои доходы. Тогда субсидии потеряли люди, которые были собственниками автомобилей младше пяти лет, те, у которых площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома — 200 кв. м и многие другие. В общем, из-за таких изменений субсидий лишился каждый 5—6 получатель. Андрей Никончук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента, говорит, что такой отбор привел и к уменьшению объемов выплат субсидий.

"Имущественные цензы отсекли большое количество людей, которые получали субсидии до этого. Отсекли именно тех, у кого большая площадь жилья. А раз большая площадь, соответственно, и на порядок больше была сумма государственной помощи. Убрав этих людей, суммы субсидий еще уменьшились", — говорит Никончук.

Всего же в этом году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, чем в 2017 году. Так, в период с января по июль 2018 года выплаты получило около 2,6 млн семей, что на 50% меньше, чем было за аналогичный период 2017- го. К тому же, если в прошлом году средний размер субсидии составлял 300 грн, то сейчас — 200 грн. Госстат сообщает, что в январе — июле 2018 г. всего было назначено 734 млн грн субсидий для домохозяйств, в то время как в 2017 г. эта сумма составляла чуть больше 3 млрд грн.

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Выше оклады — меньше льгот

Среди факторов, влияющих на уменьшение количества субсидиантов, эксперты указывают на плавный рост зарплат.

"В Украине растут зарплаты. А соответственно, если зарплаты растут, то количество тех, кто может обратиться за субсидиями, сокращается", — говорит экономист Борис Кушнирук.

К тому же с 1 июля в стране начал работать реестр получателей субсидий. Министр соцполитики Андрей Рева рассказывал, что реестр позволил обнаружить более 20 тыс. украинцев, которые получали двойную субсидию и были зарегистрированы сразу в двух регионах страны.

"Система сразу выбрасывает двойников, и мы реально видим, кто пытается получить больше, чем ему положено", — говорит чиновник и признается, что пока реестр работает с перебоями.

Эксперты также уверены, что, несмотря на перебои в запуске, это отличная практика, которая позволит сократить количество людей, незаконно получающих субсидии.

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Прогноз: что будет с теплом

Отопительный сезон (стартует в октябре) всегда приносит с собой много сюрпризов и, как правило, не особо приятных, например, в этом году активно обсуждается грядущее увеличение цены на газ согласно требованиям МВФ. Так, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост предельных розничных цен на газ для населения в 2018 году на 18%. Соответственно, если растут цены на голубое топливо, увеличится и количество тех, кому нужны субсидии.

"С началом отопительного сезона нужно будет повышать тарифы на газ и на тепло. Поэтому они (правительство. — Авт.) могут не пойти на жесткие меры. Учитывая, что количество людей, которые будут реально нуждаться в субсидиях, существенно возрастет", — говорит Кушнирук.

Это подтверждает и Андрей Никончук, который говорит, что с увеличением цены на газ появится новая волна людей, нуждающихся в компенсации от государства.