Почему все меньше украинцев получают субсидии – эксперт назвал причины

В этом году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, нежели в прошлом.

В последнее время ситуация с субсидиями в Украине становится одной из самых обсуждаемых. Так, в правительстве постоянно предлагают нововведения, правила для получения субсидий продолжают ужесточать, а официальная статистика и вовсе говорит о том, что все меньше и меньше украинцев становятся счастливыми обладателями компенсаций от государства.

С 1 мая в Украине значительно урезали количество тех, кто пользовался субсидиями. В правительстве мотивировали нововведения необходимостью лишить государственных компенсаций тех, кто скрывает свои доходы. Тогда субсидии потеряли люди, которые были собственниками автомобилей младше пяти лет, те, у которых площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м и многие другие. В общем, из-за таких изменений субсидий лишился каждый 5-6 получатель.

"Полным ходом используются новые имущественные критерии, которые были утверждены в мае этого года. Которые предусматривают невозможность получения субсидии теми, у кого в собственности есть квартира, площадью больше, чем 120 кв. м, дом, площадью больше 200 кв. м, автомобиль, моложе 5 лет, разовые покупки на сумму более 50 тыс.", – отмечает в комментарии "Сегодня" Андрей Никончук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента.

Эксперт добавляет, что такой отбор привел и к уменьшению объемов выплат субсидий.

"Имущественные цензы отсекли большое количество людей, которые получали субсидии до этого. Отсекли именно тех, у кого большая площадь жилья. А раз большая площадь, соответственно и на порядок больше была сумма государственной помощи. Убрав этих людей, суммы субсидий еще уменьшились", – говорит Никончук.

Cистему предоставления субсидий в Украине пытаются реформировать семимильными шагами, с каждым разом все больше и больше сокращая количество получателей. И вот, на прошлой неделе появилась новость о том, что с 1 октября субсидии отменят для тех, у кого нет газового счетчика. Спустя какое-то время стало известно, что такое постановление действительно получило одобрение профильного комитета в Раде, но было снято с рассмотрения самим Кабмином.

В этом году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, нежели в прошлом. Так, в период с января по июль 2018 г. выплаты получило около 2,6 млн украинских семей, что на 50% меньше, чем было за аналогичный период в 2017 г. К тому же, если в прошлом году средний размер субсидии составлял 300 грн, то сейчас он уменьшился до 200 грн.

Госстат сообщает, что в январе-июле 2018 г. всего было назначено 734 млн грн субсидий для домохозяйств, в то время, как в 2017 г. эта сумма составляла чуть больше 3 млрд грн.

Более подробно о том, как обстоит ситуация с субсидиями в Украине, читайте в материале сайта "Сегодня": Почему украинцам урезают субсидии и что будет с началом отопительного сезона