В хранилищах находится на 3 млрд куб. м газа больше, чем годом ранее

Фото: "Укртрансгаз"

Подготовка к отопительному сезону: сколько Украина закачала газа в июле https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%85%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%85%D0%B3 2019-08-02T13:21:00+03:00 ЖКХ В хранилищах находится на 3 млрд куб. м газа больше, чем годом ранее

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, в течение июля увеличились на 2,3 млрд куб. м и составили 15,9 млрд куб. м. Об этом сегодня, 2 августа, информирует пресс-служба "Нафтогаза Украины".

"Сейчас в ПХГ находится на 3 млрд куб. м больше газа, чем в прошлом году. Украина продолжает накопление газа в ПХГ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону", – сказано в сообщении.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа в начале апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. 21 июля он заявил, что осталось закачать 5 млрд куб. м.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

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