Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,61
27,02

Подготовка к зиме: сколько газа закачала Украина в хранилища

7 октября, 13:06

Только за 5 октября подземные хранилища пополнились на 45 млн куб. м

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 5 октября достигли почти 20,7 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 7 октября.

По информации компании, за сутки закачано 45,1 млн куб. м газа.

Реклама

Новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала закачку природного газа с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м, а министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

В тренде
"Единщики" без пенсии: почему мелкие предприниматели могут остаться без выплат

В августе "Нафтогаз" запустил новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могли купить газ в сентябре по низкой летней цене, чтобы использовать его в течение отопительного сезона. Предложением воспользовались более 50 тыс. семей.

Мы также узнали, как продвигается подготовка к зиме в городах Украины, кто может остаться без тепла и по каким ценам украинцы могут оплатить газ для отопления:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ отопительный сезон Укртрансгаз ПХГ запасы газа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Перевод часов, отказ от мелочи и новые правила получения субсидий: что ждет украинцев в октябре
Перевод часов, отказ от мелочи и новые правила получения субсидий: что ждет украинцев в октябреУкраина
Украинцы будут экономить на отоплении и горячей воде – план Кабмина
Украинцы будут экономить на отоплении и горячей воде – план КабминаЖКХ
Отопительный сезон: в Украине готовят новые проверки субсидиантов
Отопительный сезон: в Украине готовят новые проверки субсидиантовЖКХ
Субсидии и льготы по новым правилам: что изменилось и кто получит помощь
Субсидии и льготы по новым правилам: что изменилось и кто получит помощьЖКХ
Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергии
Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергииКоммуналка
В Украине стартовало финансирование пенсий и субсидий за месяц
В Украине стартовало финансирование пенсий и субсидий за месяцЖКХ

Новости партнеров

Loading...