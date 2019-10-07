Подготовка к зиме: сколько газа закачала Украина в хранилища

Только за 5 октября подземные хранилища пополнились на 45 млн куб. м

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 5 октября достигли почти 20,7 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 7 октября.

По информации компании, за сутки закачано 45,1 млн куб. м газа.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала закачку природного газа с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м, а министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

В августе "Нафтогаз" запустил новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могли купить газ в сентябре по низкой летней цене, чтобы использовать его в течение отопительного сезона. Предложением воспользовались более 50 тыс. семей.

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