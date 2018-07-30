Пора отапливать жилье, а не улицу: владельцев зданий обяжут получить сертификат энергоэффективности

Уже через год владельцев зданий обяжут получить сертификат энергоэффективности для своих строений, пока же предлагают определить объемы теплопотерь домов добровольно. Об этом идет речь в принятом еще в прошлом году Законе "Об энергоэффективности зданий", который на днях вступил в действие.

Напомним, согласно принятому закону, все госздания страны площадью более 250 кв. м, кроме памятников культуры, церквей и промышленных объектов, должны пройти энергоаудит и по его результатам получить сертификат соответствующего класса — от самого экономного A до самого расточительного G. По показателям в документе будут планировать не только будущие расходы на отопление.

"Сертификат также содержит в себе рекомендации, что нужно сделать, чтобы повысить класс энергоэффективности, простыми словами — как уменьшить сумму чека по "коммуналке", — говорит эксперт из Офиса реформ при Минрегионе Валентина Гуч.

Сертификат или штраф

Если сейчас приглашение энергоаудитора добровольное — содержатели домов могут сами решать, проходить аудит или нет, — то уже с 1 января 2019 года станет обязательным для части из них. Сертификацию обяжут пройти всех владельцев новостроек, строений после реконструкции и капремонта, отапливающихся за счет бюджета зданий более 250 кв. м, а также жилья, которое участвует в государственных программах по энергоэффективности. Заплатить аудитору за оценку должны будут сами владельцы здания, выложив около 10 тыс. грн со 100-квартирного дома. Сертификат будет действительным 10 лет, а накажут за его отсутствие штрафом в 3400—5100 грн.

По мнению властей, закон позволит солидно экономить энергию. В свою очередь уменьшение энергопотребления в бюджетной сфере сэкономит и деньги налогоплательщиков.

"Благодаря процедуре сертификации владельцы зданий получат полную информацию об объемах потребления энергоресурсов, возможном уменьшении и рекомендации по повышению энергоэффективности. В итоге это позволит экономить около 10% энергии ежегодно", — заявлял ранее замминистра регионразвития Лев Парцхаладзе.

Помимо очевидного потепления в квартирах и уменьшения трат на "коммуналку", закон приблизит нашу страну к Европе.

"Этот закон соответствует 31 директиве Евросоюза, которая введена в действие еще в 2010 году, — отметила Валентина Гуч. — В рамках выполнения взятых на себя Украиной обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским союзом Украина внедряет сертификацию энергетической эффективности зданий".

Кроме того, закон косвенно улучшит экономическую ситуацию, создав новые рабочие места.

"Рынок утепления, термомодернизации и энергоаудита объектов уже сформирован, будет развиваться и становиться все доходнее по мере того, как будет расти спрос", — рассказал нам руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

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Спрос неспешно растет

Риелторы, в свою очередь, говорят, что у покупателей пока нет большого спроса на энергоэффективное жилье:

"Многие не обращают на этот момент внимания, когда приобретают недвижимость. Народ больше озабочен ценой вопроса и страхом, что его обманут", — рассказал нам риелтор Роман Вараница, однако добавил, что для серьезных инвесторов этот фактор все же имеет значение.

В то же время на сайтах объявлений о продаже квартир все чаще в описании жилья достаточно много уделяется внимания аспектам теплосбережения. Подробно описываются материалы, из которых возведены стены дома, дата последнего ремонта здания, и даже указываются средние чеки за отопление в зимний сезон.

"Люди понимают, что уже пора отапливать жилье, а не улицу", — говорит столичный брокер Анна Чайка.

Эксперты: экономия после может достигать 50—60%

Специалисты по энергоэффективности говорят, что в зданиях советской постройки, как жилых, так и бюджетных, экономия энергии может достигать и 50—60% в результате комплексной термомодернизации. Энергетическое обследование зданий полезно проводить не только ради сертификата. Во всесторонней оценке состояния и новых и старых жилых домов, офисных и торговых центров должны быть заинтересованы их жильцы, владельцы, арендаторы. Энергоаудит, который можно выполнить уже сейчас, покажет, как устранить энергопотери в здании, повысить в нем комфорт, сколько будут стоить энергоэффективные мероприятия, когда окупятся и где взять на них деньги.