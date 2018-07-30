Пора отапливать жилье, а не улицу: владельцев зданий обяжут получить сертификат энергоэффективности
Энергосертификаты для домов помогут сэкономить деньги на коммуналку
Уже через год владельцев зданий обяжут получить сертификат энергоэффективности для своих строений, пока же предлагают определить объемы теплопотерь домов добровольно. Об этом идет речь в принятом еще в прошлом году Законе "Об энергоэффективности зданий", который на днях вступил в действие.
Напомним, согласно принятому закону, все госздания страны площадью более 250 кв. м, кроме памятников культуры, церквей и промышленных объектов, должны пройти энергоаудит и по его результатам получить сертификат соответствующего класса — от самого экономного A до самого расточительного G. По показателям в документе будут планировать не только будущие расходы на отопление.
"Сертификат также содержит в себе рекомендации, что нужно сделать, чтобы повысить класс энергоэффективности, простыми словами — как уменьшить сумму чека по "коммуналке", — говорит эксперт из Офиса реформ при Минрегионе Валентина Гуч.
Сертификат или штраф
Если сейчас приглашение энергоаудитора добровольное — содержатели домов могут сами решать, проходить аудит или нет, — то уже с 1 января 2019 года станет обязательным для части из них. Сертификацию обяжут пройти всех владельцев новостроек, строений после реконструкции и капремонта, отапливающихся за счет бюджета зданий более 250 кв. м, а также жилья, которое участвует в государственных программах по энергоэффективности. Заплатить аудитору за оценку должны будут сами владельцы здания, выложив около 10 тыс. грн со 100-квартирного дома. Сертификат будет действительным 10 лет, а накажут за его отсутствие штрафом в 3400—5100 грн.
По мнению властей, закон позволит солидно экономить энергию. В свою очередь уменьшение энергопотребления в бюджетной сфере сэкономит и деньги налогоплательщиков.
"Благодаря процедуре сертификации владельцы зданий получат полную информацию об объемах потребления энергоресурсов, возможном уменьшении и рекомендации по повышению энергоэффективности. В итоге это позволит экономить около 10% энергии ежегодно", — заявлял ранее замминистра регионразвития Лев Парцхаладзе.
Помимо очевидного потепления в квартирах и уменьшения трат на "коммуналку", закон приблизит нашу страну к Европе.
"Этот закон соответствует 31 директиве Евросоюза, которая введена в действие еще в 2010 году, — отметила Валентина Гуч. — В рамках выполнения взятых на себя Украиной обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским союзом Украина внедряет сертификацию энергетической эффективности зданий".
Кроме того, закон косвенно улучшит экономическую ситуацию, создав новые рабочие места.
"Рынок утепления, термомодернизации и энергоаудита объектов уже сформирован, будет развиваться и становиться все доходнее по мере того, как будет расти спрос", — рассказал нам руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.
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Спрос неспешно растет
Риелторы, в свою очередь, говорят, что у покупателей пока нет большого спроса на энергоэффективное жилье:
"Многие не обращают на этот момент внимания, когда приобретают недвижимость. Народ больше озабочен ценой вопроса и страхом, что его обманут", — рассказал нам риелтор Роман Вараница, однако добавил, что для серьезных инвесторов этот фактор все же имеет значение.
В то же время на сайтах объявлений о продаже квартир все чаще в описании жилья достаточно много уделяется внимания аспектам теплосбережения. Подробно описываются материалы, из которых возведены стены дома, дата последнего ремонта здания, и даже указываются средние чеки за отопление в зимний сезон.
"Люди понимают, что уже пора отапливать жилье, а не улицу", — говорит столичный брокер Анна Чайка.
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Эксперты: экономия после может достигать 50—60%
Специалисты по энергоэффективности говорят, что в зданиях советской постройки, как жилых, так и бюджетных, экономия энергии может достигать и 50—60% в результате комплексной термомодернизации. Энергетическое обследование зданий полезно проводить не только ради сертификата. Во всесторонней оценке состояния и новых и старых жилых домов, офисных и торговых центров должны быть заинтересованы их жильцы, владельцы, арендаторы. Энергоаудит, который можно выполнить уже сейчас, покажет, как устранить энергопотери в здании, повысить в нем комфорт, сколько будут стоить энергоэффективные мероприятия, когда окупятся и где взять на них деньги.
"Получить больше экономии позволят такие мероприятия, как модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования, электроосвещения, что потребует вложений. Подобные мероприятия можно профинансировать либо за счет средств владельцев зданий и жильцов, за гранты или кредитные средства либо привлечь инвестиции энергосервисной компании (ЭСКО). Такие компании могут полностью профинансировать и выполнить "под ключ" энергоэффективные мероприятия, гарантировав комфорт и экономию. Если провести энергоаудит уже сейчас, то за год вполне можно успеть повысить класс энергоэффективности здания за счет средств ЭСКО-инвестора, сделать объект комфортным и более привлекательным на рынке недвижимости", — считает директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.
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