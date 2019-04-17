Порошенко озвучил свою позицию по тарифам на газ

Президент не стал комментировать конфликт между Гройсманом и Коболевым

Фото: Петр Порошенко / Twitter.

Когда газ дешевеет на внешних рынках, тарифы для украинцев тоже должны снижаться. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. При этом глава государства отказался комментировать угрозу премьер-министра Владимира Гройсмана инициировать отставку главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

"Я услышал, что есть предложение пересчитать тарифы. Правительство – собственник "Нафтогаза" - утверждает финансовый план, работает также совет независимых директоров, с которыми правительство находит компромисс. Если цены ниже на внешних рынках, украинцы должны платить меньше", – сказал Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций.

Ранее сегодня, 17 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставку главы Коболева в случае отказа компании понизить до 24 апреля 2019 года цену на газ, отпускаемый для нужд населения.

Глава Кабмина выразил свое недоумение относительно обращения "Нафтогаза" к правительству об отмене положения о возложении специальных обязанностей (ПСО, постановление требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года). Данную просьбу Гройсман обозначил как "наглость" и "диктатуру со стороны госкомпании".

Перед этим "Нафтогаз" обратился к правительству с просьбой снизить цену на газ, отпускаемый для потребности населения, отменив утвержденное Кабмином положение о ПСО, предусматривающее повышение цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести в него соответствующие изменения. При этом в НАК заверили, что принятое 3 апреля постановление Кабмина №293, заявленное правительством как разрешение "Нафтогазу" продавать газ населению ниже цены ПСО, не дает компаний такой возможности.

При этом в Минэнергоугля заверили, что у "Нафтогаза" есть законная возможность снизить цену на газ для населения.

Как известно, решение Кабмина, которое разрешает "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения, было принято 3 апреля. В правительстве объяснили его тем, что, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.

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