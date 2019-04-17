Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Порошенко озвучил свою позицию по тарифам на газ

Сегодня, 15:58

Президент не стал комментировать конфликт между Гройсманом и Коболевым

Фото: Петр Порошенко / Twitter
Фото: Петр Порошенко / Twitter.

Когда газ дешевеет на внешних рынках, тарифы для украинцев тоже должны снижаться. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. При этом глава государства отказался комментировать угрозу премьер-министра Владимира Гройсмана инициировать отставку главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

"Я услышал, что есть предложение пересчитать тарифы. Правительство – собственник "Нафтогаза" - утверждает финансовый план, работает также совет независимых директоров, с которыми правительство находит компромисс. Если цены ниже на внешних рынках, украинцы должны платить меньше", – сказал Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций.

Ранее сегодня, 17 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставку главы Коболева в случае отказа компании понизить до 24 апреля 2019 года цену на газ, отпускаемый для нужд населения.

Глава Кабмина выразил свое недоумение относительно обращения "Нафтогаза" к правительству об отмене положения о возложении специальных обязанностей (ПСО, постановление требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года). Данную просьбу Гройсман обозначил как "наглость" и "диктатуру со стороны госкомпании".

Перед этим "Нафтогаз" обратился к правительству с просьбой снизить цену на газ, отпускаемый для потребности населения, отменив утвержденное Кабмином положение о ПСО, предусматривающее повышение цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести в него соответствующие изменения. При этом в НАК заверили, что принятое 3 апреля постановление Кабмина №293, заявленное правительством как разрешение "Нафтогазу" продавать газ населению ниже цены ПСО, не дает компаний такой возможности.

При этом в Минэнергоугля заверили, что у "Нафтогаза" есть законная возможность снизить цену на газ для населения.

Как известно, решение Кабмина, которое разрешает "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения, было принято 3 апреля. В правительстве объяснили его тем, что, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, тарифы, Нафтогаз, Порошенко, цена на газ, Петр Порошенко, тариф на газ , ПСО

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко озвучил свою позицию по тарифам на газ". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко в эфире "Общественного" проводит дискуссию с обществом

Сегодня, 14:14

На дискуссию были приглашены оба кандидата в президенты, но согласился прийти лишь один

Главная проблема – "коммуналка": чего украинцы ждут от следующего президента

Вчера, 15:56

Граждане Украины определились, что должен сделать в первые 100 дней правления новоизбранный глава государства

"Нафтогаз" не снизит цену на газ для населения в мае

Вчера, 13:01

В компании заявили о юридическом коллапсе

Не слышать людей – очень опасно: Порошенко назвал свою ключевую ошибку

Вчера, 21:05

Президент извинился за просчеты в общении с украинцами

Патриарх Кирилл выдаст Томос приходам Константинополя

Кабаева расрыла тайну о своей семье

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Гройсман хочет повысить минимальную зарплату до $300 в месяц

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Девушка дня. Очень жаркая супруга капитана "Кардиффа"

В РФ создали аналог экулизумаба - самый дорогой препарат в мире

Американский инженер разобрал «Теслу» и поразился ее качеству

Под Киевом задержана банда молодых сутенерок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Почему многие прокуроры будут голосовать за Зеленского

«Ссоры, порой, случались»: Кабаева впервые рассказала про семью

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст