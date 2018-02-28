Порошенко: Тарифы в Украине должен формировать рынок

Сегодня, 18:53

Президент напомнил об обязательствах перед МВФ и отказе от принципов коммунизма

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Цены на энергоресурсы, как и прочие товары, в Украине должен формировать рынок. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции.

"Что такое "Роттердам +"? Это просто показатели на бирже. Формирование цен на энергетические активы", – сказал Порошенко.

Президент напомнил, что Украина взяла на себя определенные обязательства в этом вопросе и должна их выполнить.

"В соглашении с МВФ записано: "импортный паритет". Импортный паритет – это ориентация на биржу. Не нравится "Роттердам +" ? Предложите "Варшаву +", "Бремен +", – отметил Порошенко.

Порошенко также выступил за создание энергетической биржи.

"Мы должны выбрать – или у нас коммунизм и цены будут устанавливать чиновники, или они будут определяться рынком: спросом, предложением, с учетом импортных поставок. ... Не должен чиновник любого ранга регулировать цены на сахар, бензин или на мясо. Это приводит только к галопирующей инфляции и неконтролируемому росту цен", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что формуле "Роттердам +" не была предложена альтернатива, соответственно, для ее отмены нет оснований.

Ранее на телеканале "Украина" вышел специальный репортаж "По следам "Роттердама +". Из видео вы узнаете, почему в Украине ввели именно такую методику тарифообразования.
Украина, тарифы, Порошенко, Роттердам+

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Источник:

"Сегодня"

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