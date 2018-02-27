После коллапса Минфин возобновил расчеты по субсидиям

Сегодня, 11:30

В ведомстве отчитались об активном погашении задолженности

. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Министерство финансов Украины перечислило 18,367 млн грн субвенции из государственного бюджета местным органам власти на предоставление льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Это покрывает 80% кредиторской задолженности по субсидиям, сообщили в пресс-службе Минфина.

Так, было перечислено 1,112 млрд грн в счет погашения задолженности по льготам и субсидиям за квартирную плату и другие услуги, в том числе 461,6 млн грн – объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) на их счета в банковских учреждениях.

Кроме того, 1,124 млрд грн перечислено на оплату электроэнергии, 10,844 млрд грн – газа, 4,746 млрд грн – теплоснабжения, 539,5 млн грн – водоснабжения.

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Как известно, в конце января ОСМД и ЖСК получили от управлений соцзащиты требования открыть  счета со специальным режимом использования в казначействе. На каждый вид услуг ЖКХ должен был быть создан отдельный счет. Согласно решению Минфина, возмещение субсидий льгот должно было выплачиваться на эти счета.

Но на практике ОСМД и ЖСК с большим процентом субсидиантов не смогли бы выплачивать заработные платы своим штатным сотрудникам, закупать необходимые материалы и проводить ремонты. Такие ОСМД не стали создавать счета в казначействе и выплата субсидий была фактически заблокирована.

Позже Минфин заявил о создании рабочей группы из представителей ОСМД, чтобы совместно наработать варианты выхода из сложившейся ситуации. Объединениям жильцов разрешили закрыть спецсчета в казначействе.
жкх, ОСМД, субсидии, минфин, жск

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Источник:

"Сегодня"

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