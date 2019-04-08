"Потерянная" субсидия: как вернуть деньги тем, кто стал заложником сбоя системы

Тысячи людей не получили компенсации живыми деньгами

"Потерянная" субсидия: как вернуть деньги тем, кто стал заложником сбоя системы 2019-04-08T09:16:00+03:00 ЖКХ Тысячи людей не получили компенсации живыми деньгами

Жители каждой 10-й квартиры в Украине не платят коммуналку. Средний долг одного домохозяйства – под три тысячи семьсот гривен, это подсчет Госкомстата. Украинцы должны коммунальщикам 70 миллиардов гривен: 22 миллиарда – за отопление и горячую воду, шесть – за электроэнергию и 4 – за содержание домов. Но больше всего недоплачивают газовикам – 33 миллиарда.

Список должников пополнили еще и субсидианты. Тысячи людей не получили компенсации живыми деньгами. Пенсионеры, которые получают выплаты через Укрпочту, ожидали, что наличные принесут почтальоны.

А из-за сбоя в системе компенсация упала на счет в Ощадбанке, а субсидиантам забыли сказать об этом. Кто успел занять деньги и оплатил счета – остался в списке на выдачу наличных. Другие – вылетели. Как вернуть средства тем, кто стал заложником ситуации и не даст ли сбой система и в этом месяце?

Вам субсидии нет, – сказала женщине почтальон – и посоветовала ехать в райцентр. За двадцать километров.

Екатерина Ладыка уже лет десять даже из дома не может выйти. Едва передвигается с ходунками.

Говорит – как какое-то издевательство – всем ее соседкам в марте почтальон принесла домой и пенсию и монетизированную субсидию – наличными. А ей дала только пенсию. Сказала – за субсидией нужно ехать в Ощадбанк. Мол, все из-за какую-то ошибки со списками.

В селе Мазинки – где живет Екатерина Ивановна из-за этой ошибки субсидию вовремя не смогли получить двенадцать человек. Среди них и Лидия Кравец, которая также не может ходить. После инсульта ее нельзя даже на машине перевозить. Лидии Петровне пришлось просить соседку – оформить в сельсовете доверенность и поехать в райцентр в Ощадбанк забрать ее монетизированную субсидию. Дала женщине деньги на дорогу. Но ездить той пришлось четыре дня подряд.

Но за газ платить надо – а счетчик накрутил около трех тысяч гривен. Лидия Петровна вынуждена была занимать деньги – чтобы рассчитаться с газконторой вовремя.

Проблемы возникали и у людей, которые живут в городах. Суммы. Максим Лапин болен ДЦП. Получает пенсию по инвалидности на карту в ПриватБанке. Надеялся, что и субсидия также придет на нее. Но нет. Мужчине сообщили, что надо ехать в Ощадбанк. Максим отправил туда отца – с доверенностью. Но принимать ее отказались. Деньги не дали. Сказали – пусть сам приезжает.

Между тем, помещение банка – для людей на колясках не приспособлено. Долго открывали двери, убирали все препятствия. Максим не понимает – почему субсидию сразу не начислили на карту Привата – зачем создавать маломобильным людям такие проблемы.

В Харьковской области, например, с такой ситуацией столкнулись примерно 15 тысяч граждан. А в целом по стране – таких людей было около ста тысяч. Это где-то 2-3 процента от всех получателей субсидии.

"И это была одноразовая такая ошибка – можно говорить, что это была ошибка. Можно говорить, что это была неточность", – говорит Татьяна Бабенко, заместитель директора департамента социальной защиты населения Харьковской областной администрации.

В Министерстве социальной политики говорят – подавляющее большинство таких ошибок – уже исправлены.

И сейчас – в апреле – практически все пенсионеры должны получить субсидии наличными вместе с пенсией. Что ехать уже никуда не придется. Уверяют также, что люди, которые так и не смогли забрать субсидию за март, деньги эти не потеряют.

"Они могут ее получить в течение трех месяцев – эти средства их ждут в Ощадбанке. Вот в марте, апреле, мае эти люди совершенно спокойно могут получить свои деньги в банке", – уверяет Виталий Музыченко,начальник департамента Министерства социальной политики.

Но есть еще одна проблема – люди, которые так и не получили субсидию – не могут рассчитаться за газ и другие услуги. Не будут ли считать их за это должниками? И не отнимут ли поэтому субсидию? В Минсоцполитики уверяют – волноваться по этому поводу не стоит.

"Проблем у людей по этому критерию не будет. Их никто не лишит субсидии", – уверяет чиновник.

Большинство людей субсидию за март уже получили. Екатерине Ладыке и Лидии Кравец – ее привезли подруги – но для этого пришлось обивать пороги Ощадбанка. Большинство же людей пришли в Ощадбанк самостоятельно. Житель Харькова Армен Абрамян говорит – особых проблем не было.

"Это первая попытка запустить этот механизм, по сути с нуля. Мы должны понимать, что государственная служба сработала хорошо, потому что таких фактов было немного, они не были массовыми", – говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Большинство людей действительно получили субсидию наличными без каких-либо проблем. И теперь – главный вопрос – потратят ли они эту наличность на оплату газа, электричества и других коммунальных услуг? Или понесут деньги на рынок – покупать, например, еду?

Пенсионерка Клавдия Александровна говорит – некоторые ее знакомые так и сделали. А все из-за того, что просто не разобрались – что такое монетизация – и почему в марте на карту пришло гораздо больше денег, чем раньше. Думали, что это перерасчет пенсий.

"Мало было сделано разъяснительной работы", – считает пенсионерка.

Много ли таких случаев – пока не известно. В Минсоцполитики говорят – сведений о том, что люди массово не платят за коммунальные услуги – нет. Хотя тревожные звоночки появляются уже и сейчас. Например, Киевводоканал сообщил – треть получателей субсидий не рассчитались за потребленную воду в марте.

В Минсоцполитики говорят – людей, которые получат субсидию наличными – и не платят за коммунальные услуги в течение одного месяца – переведут обратно в безналичные субсидии – то есть на систему, которая была раньше. Если долги будут накапливаться и далее – субсидии просто лишат.

Главное, что теперь – чем рациональнее вы пользуетесь водой, газом, электричеством, чем больше экономите – тем больше денег вам остается на другие нужды. В квартире это сделать труднее. Можно готовить на несколько дней, можно экономно мыть посуду.

Но настоящая экономия – вот где – отопление. Поскольку субсидию выдают наличными, людям уже не безразлично, есть ли в их доме счетчик тепла – есть смысл добиваться его установки.

А еще лучше – на каждой батарее стоит установить регулятор и устройство, которое фиксирует количество потребленного тепла. Однако в Минсоцполитики не ожидают, что после монетизации все массово начнут утеплять дома, менять газовые котлы на более современные – для этого нужны большие деньги. Но главное сейчас – изменить сознание людей.

Средний размер субсидии по стране сейчас – 1700 гривен. Для людей, которые обогревают помещения газовыми котлами – эта сумма обычно еще больше. Например Екатерина Ивановна получила субсидию наличными – 2500 гривен. Для сравнения – у женщины пенсия всего лишь 2000 гривен – и ей бы этого даже не хватило, чтобы рассчитаться за газ.

Напомним, в Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. Подробнее читайте в статье "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать".

С мая 2018 года по февраль 2019-го отказ в предоставлении жилищных субсидий получили 480 тыс. домохозяйств.

При этом, по данным Государственной службы статистики, за январь-декабрь 2018 года субсидии были назначены 6,54 млн домохозяйств из 14,94 млн. То есть 43,8% семей. Но к концу года получателей стало намного меньше — всего 4,52 млн домохозяйств. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Украинцам начали урезать субсидии".

В марте 2019 года стартовала выплата субсидий наличными, в марте ее получили 3,4 млн украинских домохозяйств:

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