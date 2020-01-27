Поверка счетчиков: зачем она нужна и кто должен платить

Если вовремя не проверить приборы учета, суммы в платежках могут шокировать

Счетчики воды нужно проверять раз в четыре года или с периодичностью, которая указана в паспорте устройства. Без этой процедуры водоканалы могут насчитать вам стоимость потерянной воды. На правилах активно спекулируют мошенники. Они звонят, представляются сотрудниками водоканала и предлагают за деньги заменить старый счетчик на новый. А в случае отказал грозятся отключить воду.

В новых процедурах поверки счетчиков действительно легко запутаться. Раньше за это платили потребители, потом – поставщики коммунальных услуг. В правилах 2020 года разбирались новости "Сегодня".

Жительница многоквартирного дома Лилия Брудницкая исправно платит за коммуналку и всегда вовремя передает показания счетчиков. Но в прошлом месяце эти данные почему-то не учли, а потому квитанция за декабрь шокировала женщину. За горячую воду ей насчитали в пять раз больше, чем было потреблено. А это почти полтысячи гривен вместо восьмидесяти.

"Получила начисления не только по социальной норме, но и на человека, который с октября-2019 не проживает в этой квартире, потому что умер. И все поставщики услуг об этом знают, указывают правильные данные. Кроме поставщика услуг централизованного отопления и горячей воды", – сетует Лилия.

Сумма в платежке за отопление тоже выросла – в 2,5 раза. И платить по таким счетам Лилия не спешила. Вместо этого она обратилась к поставщику услуг и выяснила, что просрочила поверку квартирного счетчика.

"Как я могла как потребитель догадаться, что это истек срок поверки счетчика? Мне сказали, что меня предупредили, мол, в платежке написано, что мы должны поверять. Но это же не адресное предупреждение", – возмущена Лилия.

Как узнать дату поверки счетчика воды? Об этом должно быть написано в паспорте вашего узла учета или в личном кабинете на официальном сайте поставщика услуги. Но если там информации нет – придется звонить.

"Поставщик услуг не заинтересован в том, чтобы поверять счетчики. Потому что если счетчик не поверенный, вам начислят за тепло, горячую или холодную воду согласно методике Минрегиона. А это будет как минимум вдвое больше, чем по счетчику", – объясняет эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

Что такое поверка счетчиков и для чего ее проводят?

"Это проверка качества работы счетчика. Счетчик очень похож по своей природе на часы – может спешить или отставать. Поэтому необходимо раз в четыре года проверять", – говорит директор расчетного департамента "Киевводоканала" Валерий Люлин.

Поверяют прибор только лицензированные компании и предприятия. Демонтировать и доставить счетчик на поверку можно самостоятельно. Так дешевле, но дольше.

"Собственноручно привезти счетчик в центр метрологии. Или в сервисный центр. И поверить за 82 гривни. Другой способ – заказать эту услугу – поверку с демонтажем", – перечисляет Люлин.

По закону испытывать приборы учета должны не более месяца. Сначала в специальной лаборатории их тщательно осматривают и выясняют, не поврежден ли корпус. После этого очищают от загрязнений. И если внутрь счетчика попала вода, проверку он не пройдет. Далее приборы тестируют на поверочной установке. За установленный отрезок времени через них пропускают определенное количество воды, а потом сравнивают данные.

"Вмешательство оператора минимальное. Единственное – это обработка данных, которые мы получили. Если счетчик пригоден – он пломбируется. Государственный поверенный ставит свое клеймо", – рассказывает замначальника отдела по поверке и ремонту счетчиков "Киевводоканала" Иван Столяр.

Неисправные счетчики возвращают владельцам. А вот деньги за поверку – нет. К тому же потребителям нужно будет за свой счет приобрести новый прибор. Иначе платежки будут начислять по общедомовому счетчику или по норме потребления. Пока прибор находится в лаборатории на поверке, коммуналку тоже начисляют не так, как обычно.

"Начисляют за среднее показание за предыдущий период. За месяц, в течение которого они проводят поверку вашего счетчика. Либо ставят свой счетчик из так называемого маневренного фонда", – объясняет председатель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук.

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Впрочем, можно обойтись и без демонтажа счетчика. В таком случае его поверят с помощью проливной установки. Стоит такая услуга в среднем от 300 гривен.

"Если счетчики стоят более 10 лет, шанс пройти поверку – очень низкий. А счетчики украинского производства почти не проходят вторую поверку", – предупреждает Люлин.

Приборы европейских производителей при этом могут успешно пройти по три поверки и прослужить более 12 лет.

Кто же должен платить за поверку счетчиков? Как объясняет директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, раньше расходы на обслуживание и поверку счетчиков были заложены в тарифе, а потому покрывались за счет поставщика. Вот только своей очереди на поверку дожидались не все.

Владимир Веретенкин четыре года назад решил не создавать себе дополнительные хлопоты с поверкой и просто купил новые счетчики. Мужчина уже забыл о тех счетчиках, пока не увидел завышенные суммы в платежках.

"Они мне неправильно начислили по горячей воде. Я обратился к ним и попросил сделать перерасчет, но мне отказали. Ссылаясь на то, что у меня уже больше четырех лет счетчики не проверяли", – говорит Владимир.

После того, как в 2019 году заработал новый закон о ЖКХ, оплату за поверку переложили на потребителя.

"Мне это обошлось 592 гривни за два счетчика. Потом данные поверки они вводят в реестр", – говорит Владимир.

А вот со счетчиками газа и электричества ситуация иная.

"Поверка газовых счетчиков оплачивается за счет облгазов, электросчетчиков – за счет энергетиков. Когда счетчик вышел из строя по вине потребителя, тогда потребитель сам платит. И когда потребитель переносит счетчик, он тоже платит", – объясняет замначальника управления защиты потребителей Госпродпотребслужбы в Винницкой области Петр Бевзюк.

Однако некоторые предприятия пытаются переложить свои расходы на потребителей. Например, в Винницкой области два года назад люди коллективно пожаловались в Госпродпотребслужбу на облгаз, который заставил их платить за поверку и установку новых счетчиков. Похожая ситуация была и со счетчиками воды.

"Потребитель обратился к водоканалу с просьбой провести поверку счетчиков водоснабжения за счет поставщика услуг. Однако водоканал отказал в такой поверке. Со ссылкой на то, что водоканал не обязан этого делать, хотя на тот момент поверка была включена в тариф. С водоканала были взысканы деньги, которые излишне заплатил потребитель", – рассказывает адвокат Артем Кирюшин.

Впрочем, решение суда о том, что платить за поверку должны предприятия, уже неактуальное и его невозможно применить к аналогичным коммунальным спорам, говорят эксперты. Ведь решение суда касается именно того периода, когда поверка была заложена в тариф.

Чтобы в платежках не было лишних цифр, эксперты советуют вовремя подавать показатели и систематически поверять счетчики.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, зачем в Киеве начали устанавливать тепловые счетчики с сигнализацией.

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